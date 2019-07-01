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大S紮起麻花辮被誤認19歲少女　凍齡如杉菜靠4招保養法

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已經有20年姊妹情的她們，這次卻是她們的第一次旅行，除了內容要看她們的閨蜜感情好催淚又吸睛之外，也絕對要看大S的美貌！大S自從減肥後就獲得大家一致的好評，說她回到狀態的高峰，變回了女神！這次旅行，經常紮了麻花辮，又配上淡妝甚至是素顏的她，樣子超級年輕！

目前42歲的大S，所有網友都說她活回了流星花園時期「杉菜」的樣子！完全沒有變老，還是一個有氣質、皮膚很水嫩的女神！其中一集她們到餐廳吃飯，更被侍應說她只有19歲！到底她是怎麼保養的啊！

保養換繁為簡

作為美容大王的她，卻崇尚簡單的保養方式，認為繁複保養方式易增加肌膚負擔，導致經常發炎而提早老化！試試簡化保養程序，選擇多效合一保養品，減少了肌膚負擔。

只吃七分飽

在壓力下、飲食不正常，睡眠作息失調等會讓皮膚提早老化。平常可多吃美容輔助食品，如：維他命A、B、C、E等預防老化提早發生。

每餐均食7分飽就夠，看起來更年輕。而且糙米營養勝過白米，對身體更健康。

眼睛保養

非常重視眼睛的保養！是年輕的秘密！眼神不清澈看起來特別顯老。除了塗眼霜之外，更可多用含維他命B3、B5、C、E、鋅、鎂、鈉等成分的產品，有助於肌膚膠原蛋白增生，淡化歲月增加的色斑和小細紋，眼周可以變得飽滿緊實才不顯老。

優質睡眠

美容覺很重要！擁有優質的睡眠比任何美容療程都來得有效。所以除了睡前四小時不吃刺激食物如咖啡等之外，睡時也別忘了敷上晚安面膜，加強保養效能。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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