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Red Velvet服裝玩出新高度！包包當背心穿、上衣變裙子　造型師厲害了

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@redvelvet.smtown、@jennierubyjane、Farfetch、N°21官網

近期南韓女團Red Velvet發佈了新的迷你專輯《The ReVe Festival Day 1》，主打歌《Zimzalabim》在各大排行榜都有很好的成績，這次官方形象照一出就引起大家的討論，一如既往的，Red Velvet的造型師總能為大家帶來驚喜，仔細看看Wendy竟然把包包穿在身上呢！

▲RV服裝。（圖／翻攝自IG@redvelvet.smtown）

以往Red Velvet的服裝常被網友批評看起來很沒有一致性，而這次的造型可以說每位成員都走繽紛怪誕風格，時不時尚是一回事，但的確是非常吸睛！而且以成員們的顏值，是絕對能撐得起來的。

▲RV服裝。（圖／翻攝自IG@redvelvet.smtown）

首先來看看此次團照中最神奇的一套，也就是Wendy身上的綠色流蘇背心，事實上這件上衣可是由N°21的包包變身而來，這樣的穿法真的很創新呢～

▲RV服裝。（圖／翻攝自IG@redvelvet.smtown）

搞怪的同時也不失性感，轉到背面是一整片透視～

接下來看看Seulgi身上的這件流蘇裙，其實這可是Calvin Klein的安迪沃荷（Andy Warhol）系列中的上衣！內搭緊身單車褲，再配上銀色高跟靴，這樣的混搭風大家還喜歡嗎？

▲RV服裝。（圖／翻攝自IG@redvelvet.smtown）

前幾日舉行Showcase時，Red Velvet成員們便穿著這套服裝演出，除了搶眼的包包背心與流蘇裙，Irene身上的螢光綠上衣還會在昏暗的光線下發光！她還把絲綢披巾當作外罩馬甲穿，看來造型師在每個人的服裝上都下足了功夫。

▲RV服裝。（圖／翻攝自IG@redvelvet.smtown）

不過，韓星把絲巾當作上衣穿也不是第一次了，像是Jennie就曾經把CHANEL絲巾當做小可愛，直接穿去看秀，相當性感。

▲絲巾當衣服。（圖／翻攝自Jennie IG）

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關鍵字：

Red Velvet, 搞怪, 包包背心
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