Ean部落閣／住進阿姆斯特丹運河屋　凹陷石階17世紀畫家林布蘭踩過

文、圖／Ean

若可選擇世界任一城市定居，阿姆斯特丹是我的考慮名單之一，重要原因是百餘條運河彷彿輸送浪漫因子的血脈，讓老城好有味道。若想深入感受阿姆斯特丹的歷史文化與經典日常，入住蓋在河道旁的運河屋是絕佳選擇，雖價格較貴但保證值得。

其中，在緊鄰西教堂與安妮之家的精華運河段，有間完美融合歷史元素與現代舒適的設計酒店「普立茲旅館」（Hotel Pulitzer Amsterdam）低調坐落，但當走進大廳才發現別有洞天，因這家酒店把王子運河（Prinsengracht）與皇帝運河（Keizersgracht） 兩條主運河間原本獨立的 25 棟運河屋，巧妙使用多個走道與迴廊連結整合，打造成 225 間不同風格房間的旅館。若下回再訪阿姆斯特丹，我已打算再入住同家酒店的不同房間，在熟悉的環境與同樣親切的服務下，又能擁有新鮮的住宿體驗，再好不過

▲透過走道與迴廊，將 25 間運河屋巧妙串連

▲普立茲旅館門口，後方即是著名的西教堂

▲充滿綠意的中庭，還能從樹隙間欣賞西教堂的鐘樓

被列為 UNESCO 世界文化遺產後運河區首個被核准的新建案

普立茲旅館是阿姆斯特丹運河區在 2010 年登錄聯合國文化遺產後第一個被核準的新建案，這對改建拆遷受到諸多嚴格限制的運河屋而言實屬不易。

值得一提的是其在 2015 – 2016 年間延請知名設計師 Jacu Strauss 針對這群 17、18 世紀的歷史建築進行大規模裝修，採用荷蘭當代美學元素的同時又保留每個房間的個性，以訴說本就是 25 棟獨立運河屋的故事。而讓我很欣賞的是，接觸到的每一位服務人員，都是稱職的說書人，能侃侃而談關於這座酒店的歷史軼事。於是在櫃檯人員的指引下，我找到被踩到凹陷的大理石階梯，飯店人員說極富盛名的荷蘭畫家林布蘭在三百多年前也曾踩過那石梯，來到房子裡作畫過。

▲彩色的區塊即是普立茲酒店，將 25 棟獨立運河屋整合起來，漂亮的大工程

▲在飯店人員的指引下，找到凹陷的大理石樓梯，林布蘭當年曾踏著階梯作畫去

▲走上走下，到處參觀，都是驚喜

▲一樓大廳，散發荷蘭黃金時期的古典華麗風

安妮之家是酒店鄰居

在膾炙人口「安妮的日記」一書裡，記載著為了躲避納粹魔掌無法自由外出活動長達兩年的安妮，就靠著緊鄰的西教堂鐘聲作為漫度長日的刻度。我所住的閣樓房，西教堂就在窗口的右前方，我發現西教堂有著每 15 分鐘短鐘聲、每小時長鐘聲的規律性，原來，住在這家旅館，不光文字，不光裝飾，就連聲音，都在悠悠的說著故事。

▲下午的和風吹動紗簾，小憩一番或聽音樂翻本書，都是享受

▲融合荷蘭在地歷史況味與一些工業風，再加上現代科技的舒適便利，很棒的客房配置與設計

▲房間附法式濾壓壺與當地烘焙的咖啡，不出門就能享用在地的好味道

▲入住房間的浴室，我特別喜歡明亮具質感的照明設計

房客可與邱吉爾搭同一私人遊艇欣賞運和風光

不只如此，就連停靠酒店門口小碼頭的百年私人遊艇也大有來頭！作為歐洲對抗納粹領袖的英國首相邱吉爾，二戰結束隔年來阿姆斯特丹慶祝荷蘭脫離納粹一週年時就曾搭過這艘遊艇，若想體驗首相級的尊榮禮遇，房客花 40 歐元即可坐在裝飾華美的遊艇裡，在船長的載領下穿梭交錯縱橫的河道，一個多小時的航程裡，老船長會語帶風趣的介紹沿岸建築與歷史。

▲搭乘百年私家船遊覽運河風光

▲ 早餐採單點加半自助式 buffet，菜式與口味都具水準

▲早餐佐運河晨光，不急就章的享用，會是旅途上的難忘一章

到威尼斯一定要做的事情莫過是迷路，入住普立茲酒店也是，從任一地方展開探險，經過走道、穿過廊道，不帶方向沒目的亂逛，腳踩著，手撫過這些三、四百年的歲月，一不小心，你會因一間旅館而又多愛這座城市再多一些。

▲原本就很喜歡的這座城市，因為這家酒店，又更加分了

▲旅行時若住好酒店，會喜歡到裡頭的 bar 點杯飲料，完整享受飯店的設計與氛圍（通常點杯飲料都不會太貴） 沒失望，這家酒店的酒吧好有味道……

/ Info. /

普立茲旅館（Hotel Pulitzer Amsterdam）

地址：Prinsengracht 315-331, 1016 GZ Amsterdam, Netherlands

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▲餐廳一角，抵達時是中午過後就坐在這點份早餐吃，邊等 check-in

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！