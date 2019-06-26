啤酒或汽水？答案是通通有　臺虎精釀Ｘ黑松沙士要你「猜滋味」

▲臺虎與黑松沙士聯名出飲品，兩種基底呈現不同風格。（圖／臺虎提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近年在年輕族群討論度頗高的臺虎精釀，在仲夏7月將與老牌台灣飲品黑松沙士合作，推出聯名新口味，為一向在夏季大行其道的啤酒市場，注入台灣本土的倆倆興味，非酒精飲料「黑松沙士Plus啤酒花風味」、與含酒精飲料「黑松沙士風味啤酒」將在7／3雙雙上市，想知道沙士跟啤酒和不合拍，只要去便利商店一買便知。

近幾年黑松沙士頻向年輕族群喊話，不但包裝外觀走文青風，實體活動也不落人後，加上話題漸熱的臺虎精釀，「松哥逗虎」的嘴中興味即將上演，含酒精飲料「黑松沙士風味啤酒」選用皮爾森麥芽發酵出清爽酒體，加入黑松獨家配方，開罐能聞到沙士香氣，首入口也是沙士風味，再續嚐便能感受啤酒尾韻。

▲炎炎夏日，無論飲不飲酒都有選擇。

非酒精飲料「黑松沙士Plus啤酒花風味」，則以經典黑松沙士為基底，結合臺虎核心商品「臺虎IPA」特色，號稱開罐就能聞到啤酒花香氣，且充滿豐富的精釀啤酒滋味，搭配沙士的碳酸刺激感及綿密氣泡，成為想體驗一下酒精氛圍卻無壓力的消費者。

罐身設計靈感來自民間故事「武松打虎」，膚色黝黑的主角「黑松哥」，與代表「臺虎」的老虎以蓄勢待發的姿勢互動，黑松哥身上配戴裝酒的葫蘆、手拿逗貓棒上的啤酒花，都是臺虎LOGO元素的一部分，而背景的松樹圖案，也是黑松品牌的靈魂之一，古典的畫風收藏起來也是剛剛好啊！

▲罐身上的設計充滿品牌元素。

黑松沙士風味啤酒與黑松沙士Plus啤酒花風味2款飲品，將於7／3正式在台上市，售價分別為89元與35元。

而近期金色三麥也針對夏季，推出最新季節啤酒「SUNMAI桂花小麥啤酒」與「SUNMAI桃果小麥啤酒」，主打夏季清爽風味，融合濃郁的花果香氣，適合搭配許多夏季清爽的料理。

▲金色三麥也推季節酒款。（圖／翻攝金色三麥官網）

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