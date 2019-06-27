NIKE出高跟鞋？倫敦設計師巧手改造舊球鞋　創意衝突感超時髦

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@ancutasarca

舊了、過季幾乎沒在穿的球鞋，難道真的只能丟掉嗎？一位來自英國倫敦的設計師Ancuta Sarca，竟然把這些不要的球鞋變成了高跟鞋！這些看來與優雅、淑女扯不上邊的球鞋款式，經過她的巧手，剪裁、拼接成尖頭高跟鞋，形成了強烈的對比，這樣的衝突感激發出時尚氣息，讓網友們都瘋狂了！

Ancuta Sarca本身就是一位Nike球鞋愛好者，幾年下來也累積了不少不再需要的球鞋，剛好她在學生時期畢業之際學到了如何製作鞋子，所以Ancuta Sarca便把這項技能重新拿出來活用，她就想，與其讓這些心愛的鞋子放在一旁長灰塵或丟進垃圾桶，不如把它們重新變成自己平常會穿的鞋子。

像這些幾乎都是Nike跑鞋的暢銷鞋款，或許鞋底、氣墊經過長久時間已經不堪淬鍊，但是鞋面卻都還好好的，於是Ancuta Sarca將它們重新拼接、組合，創造出全新的樣貌，PO在Instagram上得到許多網友們的讚賞，紛紛留言：想買、到底如何購買！

如今的時尚環境、消費方式，缺乏有效的回收方式，造成大量的浪費，Ancuta Sarca也正是意識到這點，希望能利用創意將這些「垃圾」重新賦予時尚的意義，她過去也曾經和運動品牌Sportsbanger 合作，使用剩餘的氣墊回收製成超帥的橡膠套裝，秉持這樣永續發展的理念與時尚的結合，讓人不得不佩服。

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