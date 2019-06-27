PRADA廢料做出尼龍包！時髦也要環保　連三角牌都變樣

▲PRADA推出再生尼龍系列，為環境盡心力。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

尼龍絕對是PRADA的DNA，很有代表性也很有指標性，如果尼龍能再生、循環使用，才更符合現代思維，Re-Nylon計畫因此而生，PRADA預計在2021年底之前，所有尼龍產品都改以ECONYL®尼龍材質，首波推出6種經典包款，例如後背包、行李袋、腰包等，讓時裝產業繼續時髦，又能為保護環境盡一分力。

ECONYL®尼龍是PRADA與義大利尼龍紗線生產商Aquafil合作的產品，從海洋、漁網和紡織纖維廢料中，收集的塑料廢物回收，透過淨化過程後成為新原料，ECONYL®紗線透過解聚和再聚合過程後，可以無限循環使用，品質也不會有所改變。

▲Re-Nylon系列共有6款設計，包括男女系列。

Prada Re-Nylon系列共推出6款手袋，男女款皆有，包括腰包、肩背包、手提包、行李袋和後背包，三角形標誌也重新詮釋，以代表循環的箭頭符號，這一系列售出後會將一定比例的收益，捐助環境永續相關項目。

為了把Re-Nylon計畫說得更明白，PRADA並與《國家地理頻道》攜手製作系列短片，《What We Carry》，第一集到亞利桑那州的鳳凰城，參觀美國第一個地毯回收設備，此設備每年可以回收1萬6千公噸的地毯。

▲Re-Nylon系列的三角標誌也重新詮釋。

精品正努力朝環保、永續發展的方向走，BURBERRY在2025年之前要達成全面「零塑膠」，包裝改用可回收的紙類，塑膠衣架也會有所改變，rag & bone正在進行丹寧回收計劃，還有一直把「永續」放在前面位置的Stella McCartney等，在發展事業的同時，也記得要保護地球。

▲PRADA與《國家地理頻道》合作短片，首集參觀美國第一個地毯回收設備。

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