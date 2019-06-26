6大守則讓你遠離痘痘威脅！皮膚科醫師：睡美容覺真的有用



▲想有無瑕好肌膚，就不能忽略痘痘問題。(圖／翻攝IG@midoricoo)

記者張毓容／台北報導

台灣氣候悶熱潮濕，尤其一到夏日不斷攀升的高溫更讓肌膚皮脂分泌旺盛，除了惱人的出油問題，連痘痘也張狂冒出，不僅影響美觀，也會刺痛不舒服，還可能留下痘疤，讓人困擾不已。臺安醫院皮膚科主任曾德朋醫師就特別針對網友最常發問的痘痘困擾，分享痘痘肌保養守則。



▲可適時使用清潔型泥膜幫助清除多餘油脂和毛孔髒污。(圖／翻攝自IG@glamglow)



1.做好清潔與角質代謝可防止冒痘

氣溫升高會刺激皮脂分泌，促使粉刺、痘痘生長，改善皮脂出油是解決痘痘粉刺問題的關鍵。平時徹底清潔肌膚，搭配具溫和角質代謝的保養品，有助於改善出油、粉刺問題。但需要注意的是，若是嚴重的粉刺、痘痘問題，建議諮詢皮膚科醫生。

2.依痘痘的階段有不同處理方式

長痘痘時，很多人都會覺得礙眼、不舒服，忍不住動手把痘痘「擠掉」，但要是沒注意好清潔消毒，可能會引起感染，還容易留下疤痕。

曾醫師建議，當痘痘開始生成時，首先要做足清潔，避免讓痘痘變紅變腫，一旦痘痘開始化膿，通常會伴隨著表皮破裂與傷口，建議可至皮膚科尋求使用含有抗生素的痘痘藥幫助消炎。而痘痘若進一步形成微囊腫型痘痘，同樣需尋求皮膚科醫師專業建議，嚴重的痘痘可施打具消炎效果的類固醇痘痘針。



▲長痘痘時要盡量避免疊擦太多層保養品。(圖／翻攝自IG@glamglow)



3.長痘痘時，保養越簡單越好

長痘痘的時候，正是肌膚最脆弱的發炎時期，此時使用的保養品成份、保養步驟越簡單越好，避免層疊太多保養品，反而造成肌膚負擔。

4.精華液不一定會導致冒痘痘

關於用了哪個保養品造成致痘的討論時常出現，但大多數都無法明確證明就是保養品讓皮膚冒出了痘痘。正確看待精華液致痘的心態是：你是否本來就是容易長痘痘的體質？現階段是不是自身本就易出現痘痘的時機，像是排卵期、經期？又或者最近是否有曝曬過度？是否有徹底清潔肌膚？是否有正常的生活型 態？建議在肌膚感覺疲弱、角質代謝不佳時，可先將保養品試用在下顎肌膚，若1～2天內無長痘反應，即可安心使用。

▲睡對時間，真的能幫助改善肌膚問題。(圖／翻攝Pexels)



5.睡美容覺能改善痘痘肌

肌膚新陳代謝最佳時間為晚上10點至凌晨2點，此時腦下垂體分泌褪黑激素最多，具有良好修護效果，因此睡美容覺一詞為真，充足睡眠有助於改善、修護痘痘肌。

6.愛吃炸物、常熬夜都會引發痘痘問題

想改善肌膚出油和痘痘問題，建議從健康規律的生活飲食習慣做起。我們的肌膚會隨著生活環境、飲食習慣及保養方法而有所改變。熬夜、過度油炸食物、高熱量產品皆可能刺激皮脂腺分泌，而促使粉刺、痘痘生成，若還是無法克制對油炸物的喜愛， 建議吃完後可多補充水分，維持肌膚平衡。

除了以上6點痘痘肌的保養撇步，市面上也有許多專為痘痘粉刺問題或調理油脂分泌推出的保養品，可幫助肌膚維持乾淨又清爽的平衡狀態。



▲THE BODY SHOP 天然茶樹淨膚環保撕除面膜，10g，NT$280。（圖／品牌提供）



THE BODY SHOP茶樹精油是許多人心中的抗痘聖品，整個天然茶樹淨膚系列也都各自有愛用者，而今年夏天，THE BODY SHOP更推出首款DIY茶樹撕除面膜，能迅速吸附臉部多餘油脂污垢、深層淨化調理肌膚，幫助收斂緊緻毛孔，使肌膚長效清新舒爽、不泛油光，散發天然茶樹清香。



▲GLAMGLOW 毛孔緊緻調理機能水，200ml，NT$1,400。（圖／品牌提供）



GLAMGLOW毛孔緊緻調理機能水可清除造成毛孔阻塞與肌膚粉刺、毛孔、痘痘問題的老廢角質及過多油脂，以維持肌膚潔淨及油水平衡，可調理、淨化肌膚，使肌膚恢復潔淨與活力。

▲東森自然美 NB-1青春淨痘修護精華液，30ml，NT$4,000。（圖／品牌提供）



東森自然美NB-1青春淨痘修護精華液含有細緻複方、平衡調養素及洋甘菊萃取精華，可平衡油脂、深層淨化，回復肌膚平衡狀態，使肌膚細緻平滑。



▲NARUKO 茶樹精油，5ml，NT$459。（圖／品牌提供）



精選澳大利亞特優級農地直送，純天然、無添加、零殘留且經澳洲茶樹協會ATTIA認證的NARUKO有機茶樹精油，含有高於標準的42％松油醇，不僅可直接塗抹於肌膚，掌握痘痘剛萌芽的關鍵黃金修護期，舒緩不適，共有淨化、平衡、修護、舒緩、鎮定、制菌和抑味等7大效用。

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