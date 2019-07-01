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半透明鞋身＋糖果粉！Converse Japan曝光「史上最輕」All-Star限定款

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編輯／Duke

近年來，各品牌很喜歡運用透明材質製作商品，尤其是方便攜帶的小包，不過，鞋款似乎也能完美利用這種材質，因為Converse Japan最近就成功打造一雙以Chuck Taylor All-Star為原型的半透明鞋款，並且特別以超美的純白色與糖果粉色呈現。

▲Converse Japan半透明鞋款。（圖／翻攝自Converse Japan、Sneakernews）

▲新推出的「All-Star Light Clear Material Hi」鞋款。（圖／翻攝自Converse Japan）

由於Converse的支線相當多，其中又以獨立創新設計的Converse Japan最受歡迎。這雙主打透明鞋身的「 All-Star Light Clear Material Hi」鞋款，選擇了白色、粉色為主題，成功打造夏季繽紛色彩、清涼的雙重享受，並且因採用了名為「TPU」的材料製作，所以也被Converse Japan稱為「史上最輕的鞋款」。

▲Converse Japan半透明鞋款。（圖／翻攝自Converse Japan、Sneakernews）

▲半透明鞋身可以利用襪子的顏色，穿出各種不同的風格。（圖／翻攝自Converse Japan）

以透明鞋身打造的「 All-Star Light Clear Material Hi」鞋款，預計會在7月登陸各大Converse Japan指定店鋪，而發售價為日圓8,500元（約台幣2,500元），不過是否真的為「史上最輕的鞋款」，可能就要等各位朋友親自體驗後才會知道囉！

其實這也不是Converse首次使用半透明材質，因為早在2018年5月時，Converse就已經攜手Off-White推出Converse Chuck 70「The Ten」系列，並以超美的冰底搭配全白的半透明鞋身問世，而且這雙鞋也因數量稀少，所以在轉售市場的價格一直居高不下，可說是一雙人人都想要的夢幻逸品。

▲Converse Japan半透明鞋款。（圖／翻攝自Converse Japan、Sneakernews）

▲Converse Japan半透明鞋款。（圖／翻攝自Converse Japan、Sneakernews）

▲以冰底搭配白色透明鞋身的Off-White X Converse Chuck 70。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

Converse, Japan, 透明材質, ChuckTaylor, All-Star, 史上最輕, Off-White, TheTen
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