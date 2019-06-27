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【奧斯塔羅】放不下過往的甜蜜與回憶　你的個性是念舊情的人嗎？

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▲你的個性是個念舊情的人嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

時間從未停歇
一點一滴的往前進
但你呢？還留在過往嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看
你的個性是個念舊情的人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，說你們念舊還真的是剛好而已，因為這樣的牌組代表念情與辛苦，所以你不是個容易放下過去的人，尤其是傷心難過的事情，因為你總是往心裡去，即使時間久了，你還是沒辦法放下，另外，則是過去的事情，因為你不是那種常掛在嘴邊的人，而是會在心中默默為過去保留一點位置，即使平常的你不會去在意，但只要類似的事情發生，你就會回想起過往的事，因此你念舊的程度還不低喔！

牌ll

選擇這牌組的朋友，你就是個標準矛盾的人，面對過往的事情或狀況，你明明知道應該大步向前或是隨時間帶走，但只要面臨抉擇的時候，你就會無法決定，而這樣的牌組代表選擇或是猶豫，因此你的念舊程度，在對於自己在意的事情方面最明顯，尤其是你整理房間時發現的小東西，因為你會突然想起對那個東西的回憶，所以那個當下你就會猶豫到底要不要丟掉，並且掙扎許久。

牌lll

選擇這牌組的朋友，其實你不是個念舊的人，這樣的牌組代表遠景與發展，對你來說，過去的事情就算了，為何還要放在心上，讓自己向前時產生了阻礙，當然你也不是鐵石心腸或是不念舊情的人，對你來說，你會覺得過去的事情都已成定局，因為現在的你也無力改變什麼，與其花時間在懷念過去，倒不如好好思考，這件事讓自己學到了什麼，所以才不是個會念舊的人喔！

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選擇這組牌的朋友，你們就是個標準不念舊的人，這樣的牌組代表主見與想法，所以面對過去發生的事情時，你不會讓自己在那個情緒太久，因為你知道未來的道路還很長，並且還有很多事情需要面對，若這個階段就卡關的話，往後要如何面對未來的人生，因此你會學著將過去的事情或情緒好好的消化，而且逼著自己去面對，因為當你無所畏懼的面對後，事情也就解決了，未來就可以心無旁鶩的繼續向前囉！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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