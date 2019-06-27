fb ig video ETtoday search mobile

可愛爆表！innisfree X BT21 海外獨家聯名，7/1限量發售

> >

▲▼innisfree X BT21 海外獨家聯名。（圖／品牌提供）

▲超人氣的BT21遇上innisfree，讓保養也變得好幸福。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

韓系美妝品牌innisfree今夏最火話題，品牌將於今年七月攜手「宇宙明星BT21」，與全球熱銷的明星系列－超級火山泥，聯名推出多款限量商品。超可愛外型，預計會引起粉絲瘋狂收藏。

▲▼innisfree X BT21 海外獨家聯名。（圖／品牌提供）

▲▼innisfree X BT21 海外獨家聯名。（圖／品牌提供）

▲innisfree 火山泥毛孔潔淨組 (BT21限量版) ，830元/組。

限量商品包括「超級火山泥毛孔潔淨面膜組」，內含超級火山泥毛孔潔淨面膜及火山泥潔顏泡泡，並且隨機附贈BT21聯名潔顏束髮帶一條(共7款隨機附贈)。

▲▼innisfree X BT21 海外獨家聯名。（圖／品牌提供）

▲innisfree 超級火山泥毛孔慕絲面膜 (BT21限量版) ，100ml，690元（共七款）。
 

7個包裝的BT21限量聯名包裝的「超級火山泥毛孔潔淨慕絲」，含有全新成分「濟州火山皮脂淨化粉末™」的慕斯面膜，擁有兩倍吸附力！比毛孔更細小的慕斯質地，完整包覆每一寸肌膚，連殘留在肌膚的粉塵髒汙都能清除乾淨。

值得注意的是這次的聯名是特別回饋給海外粉絲，南韓本地不販售，台灣則是預計7/1開賣，各位BT21的粉絲們準備手刀衝了嗎？

▲▼innisfree X BT21 海外獨家聯名。（圖／品牌提供）

▲ETUDE HOUSE 防曬面具～水潤透嫩凝膠SPF50+/PA++++ 150ml/450元、輕透防曬棒SPF50+/PA++++ 20g/550元、提光飾底乳SPF48/PA+++ 50ml/450元。

ETUDE HOUSE也和迪士尼推出聯名商品防曬面具~雪寶限定系列防曬；三款商品針對不同場域提供不同使用劑型，搭配童趣雪寶概念包裝，給你完整的防曬照護，清爽雪白不融化。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

innisfree, BT21, 聯名, 清潔, 泥面膜
fashion.net

熱門文章

準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵

HOT・Stuff／史努比漫畫變小包　背身上無聊時隨時看笑一下

左腳巴斯、右腳胡迪！BAIT X Reebok《玩具總動員4》球鞋　看電影必穿

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

DIOR x RIMOWA聯名款公開！行李箱變迷你包、漸層藍香檳箱美翻

除了直接擦，精華液還有這5種神用法！混入粉底、救援指緣

「龍后」愛穿的冰島戶外運動牌　吸引香奈兒家族投資

幫兒子治裝出心得！余文樂推出「童裝支線」大走軍事機能風

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

ET Fashion

推薦閱讀

12星座男「最好追」排行榜！天秤喜歡被傾聽、水瓶有代溝難度最高

迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」

林志玲若隱若現露美腿　一個單字洩粉紅泡泡新婚情

最愛偷看另一半手機的星座Top 4 ！雙子好奇心特別重、第一名控制慾太強 戀愛就好、逼婚也沒用的三個星座　摩羯寧缺勿濫 Dappei／今年必追的5部「甜寵劇」！《我只喜歡你》、《奈何BOSS要娶我》 宋慧喬離婚IG「天空照」洩端倪　4個多月前就開啟限制留言功能 韓妞不節食狂瘦12公斤！4大重點「學會改變吃飯順序」 最容易精神出軌星座TOP4　居然連愛家巨蟹都淪陷 宋慧喬婚後代言接不完　恢復單身「坦誠面對自己和世界」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面