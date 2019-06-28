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香奈兒推出夏日「底妝雙寶」　超強持妝度，再熱天氣也不怕！

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 ▲香奈兒新推出的底妝新品，妝感令人驚豔。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏季最怕脫妝，粉底厚厚的不透氣，有時更顯乾紋。香奈兒新一代妝前乳助你抗暗沉，臉部瞬間打光；在疊擦潤澤親膚的高持妝力粉底液，再熱的天氣也不怕脫妝。

▲▼香奈兒推出夏日底妝雙寶。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲新版妝前乳質地更輕盈好推，就像第二層肌膚。（圖／記者曾怡嘉攝）

珍珠光感新一代防護妝前乳，這回配方全新升級，共推出3款色選，使肌膚完美潤色，妝感閃耀瑩透珠光，擊退肌膚暗沉現象，更顯勻淨透亮。

▲▼香奈兒推出夏日底妝雙寶。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲透透的光澤，就像幫肌膚開啟美肌模式。（圖／記者曾怡嘉攝）

玫瑰色能煥活暗沉膚色，打造神采奕奕的粉嫩晶透美肌；紫玉蘭幫助中和蠟黃膚質，肌膚重拾光采；活用度最高的蜜桃色能全臉遮瑕、消除黑眼圈，去除臉龐疲態，為肌底注入清新氣息。

保養程序後，先以防護妝前乳作為第一道彩妝，接著上粉底。使用前請均勻輕搖，讓色素粒子均勻分布其中，由臉部中央向外輕塗若想打造遮瑕度較佳的妝感，或為特定部位增添光澤感，請沾取適量妝前乳輕拍於該部位並向外塗抹。

▲▼香奈兒推出底妝雙寶。（圖／品牌提供）

▲新款粉底主打高保濕、高持妝度。

全新推出的極致持久無瑕粉底，是一款揉合長效持妝和舒適質地的粉底液，全天候不脫妝。完整12色選，滿足所有女性的期待，優秀遮瑕力、均勻膚色、有效控油，打造自然柔霧光澤。

▲▼香奈兒推出底妝雙寶。（圖／品牌提供）

▲延展度高好推抹，用量非常省。

細緻輕盈的配方，不僅讓肌膚能自在呼吸，其遮瑕力更能覆蓋細紋。滑順質地能輕鬆上妝，建議使用指腹推勻，或搭配香奈兒二合一粉底刷上妝。

▲▼香奈兒推出夏日底妝雙寶。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲推出史上最完整12色可供選擇。（圖／記者曾怡嘉攝）

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關鍵字：

香奈兒, 飾底乳, 粉底, 夏季, 底妝
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