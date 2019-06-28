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萌翻天「宜得利黑貓抱枕」再次開放預購　貓奴們趕快手刀買起來

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▲抱枕。（圖／翻攝自宜得利、IKEA）

▲貓奴快衝！宜得利再度開放預購「黑貓抱枕」。（圖／翻攝推特@akinohetima、@Elsino_Klaviels）

編輯／Ping　圖／翻攝自宜得利、IKEA官方網站

大家還記得之前在日本爆紅的宜得利「黑貓抱枕」嗎？據網友分享，這款抱枕有股神奇的力量，可以讓每個看到它的貓奴都不自覺掏錢買單，而且就連台灣也被燒到，瞬間搶購一空！近期台灣宜得利再度開放預購，上次撲空的朋友們，這次不能再錯失機會啦～

＃宜得利「黑貓抱枕」

日本推特網友分享 2 張照片，表示在宜得利看到這個「黑貓抱枕」，結果忍不住就買了！仔細一看，彷彿就像家裡的貓皇，張著黃色大眼，命令你趕快帶它回家。這款黑貓抱枕不只外型討喜，軟綿綿的觸感，就像在抱QQ的麻糬，相信貓奴們絕對會忍不住抱緊處理。

▲抱枕。（圖／翻攝自宜得利、IKEA）

▲抱枕。（圖／翻攝自宜得利、IKEA）

▲「黑貓抱枕」長約73cm，售價為NT$399。（圖／翻攝自宜得利官方網站）

這款抱枕原本有 2 種造型，分別是「黃眼睛黑貓」與「藍眼睛灰貓」，不過灰貓目前已經不再進貨，所以這次大家只能帶走黑貓抱枕。想要購買的話，可以到官方網站上預購，出貨日期預計在2019年10月中旬，貓奴們還不趕快手刀衝一波。

＃IKEA「鯊魚抱枕」

另外，還有一款來自IKEA的「鯊魚抱枕」，不僅在Instagram上擁有超高的討論度，還有不少網友替它拍一系列的網美照，不管是優雅的吃早餐，還是去海邊散散心，每一張照片看起來都超級有趣。這款鯊魚抱枕的體型長達100公分，抱起來的觸感也是軟綿綿，相信各位晚上抱著它一定超好睡、超有安全感Der ～

▲抱枕。（圖／翻攝自宜得利、IKEA）

▲BLÅHAJ 填充玩具 ／ 鯊魚 NT$599。（圖／翻攝自IKEA官方網站）

「鯊魚抱枕」目前在台灣的IKEA也能找到喔！喜歡的朋友們，下次去逛IKEA的時候千萬別錯過～

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關鍵字：

抱枕, 宜得利, 爆紅, 貓奴, 黑貓抱枕, 黑貓, 預購, IKEA, 鯊魚
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