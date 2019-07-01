編輯／Ann 圖／翻攝自亞馬遜官網

《玩具總動員4》上映之後，不僅在全球都創下高票房，連帶周邊商品也賣的嚇嚇叫。知名相機品牌Fujifilm富士，就找來迪士尼皮克斯推出《玩具總動員4》相機聯名款，所有你喜愛的人物，胡迪、巴斯光年、三眼怪都跳上相機，更藏著驚喜新角色，勢必讓你少女心大爆發！

▲Fujifilm富士Instax mini玩具總動員聯名，NT$2,780。（圖／翻攝自亞馬遜官網）

Fujifilm富士Instax mini拍立得只要在按下快門後數秒內，便能夠自動從機身內吐出照片，並在幾分鐘內完成顯影，受到不少民眾的喜愛。現在有《玩具總動員4》加持，就是要讓全球影迷都瘋狂。

▲相機背面有《玩具總動員4》新角色加入。（圖／翻攝自亞馬遜官網）

Instax mini拍立得鮮艷的紅、橘色機身，配上圓潤小巧的可愛外型，方便攜帶出門，成為最吸睛的焦點。從正面來看，就能發現三眼怪在對你揮揮手，右上方則印上了《玩具總動員4》（Toy Story 4）的LOGO，給影迷們大大的滿足。

翻到相機背面，機殼的圖案更加豐富，胡迪、巴斯光年、牧羊女，連同新角色卡蹦公爵（Duke Caboom）都出現在上方，好像隨時會喊出一句「Caboom（卡蹦）！」俏皮程度實在難以抵擋。

▲《玩具總動員4》底片，NT$300。（圖／翻攝自亞馬遜官網）

另外，粉絲們還可以搭配《玩具總動員4》底片拍攝，這樣就能在心愛的照片上，看到《玩具總動員4》角色們的身影，讓你的每一張照片，都擁有與眾不同的回憶。目前商品已經開賣，粉絲們可以前往亞馬遜官網搶購。

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