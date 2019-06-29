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研究：唇膏選色學問大　粉色約會必中、紫紅色讓工作無往不利

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▲▼研究：唇膏選色學問大。（圖／翻攝自IG）

▲原來唇色學問那麼多，女孩們唇膏大膽買起來！（圖／翻攝自IG/emisuzuki_official，以下同）

編輯 / Lily

你每天都用同一支唇膏嗎？雖然這顏色很百搭、不出錯，但根據研究顯示若能依照不同場合別挑選唇膏，竟能讓事情進行更順利。

英國曾做過一個調查，當男性看到不同女性，會先留意女性的哪個部位，結果發現男性會花上7秒注視嘴唇。所以推估唇色最能影響別人對你的第一印象。

美國著名彩妝品牌也曾與哈佛心理學家共同進行一份研究，主題是不同顏色的唇膏，能帶給他人什麼樣的感受，研究人員邀請了2000多名人士參與調查，讓9名女性塗上6色不同的唇膏，讓大家評估該女性的創造力、可靠性和專業性。

▲▼研究：唇膏選色學問大。（圖／翻攝自IG）

紫紅色

研究結果如下，紫紅色給人專業俐落的感覺，搭配完整妝容讓人感覺很積極且有競爭性。若是含紅調多些，則又帶了點溫柔女人味，整體來說非常加分。

▲▼研究：唇膏選色學問大。（圖／翻攝自IG）

大紅色

大紅色則是最吸引人，給人氣勢且充滿創意的感受，帶有一點點冒險性格，當你塗紅色唇膏在會議時發表看法時，會更容易被他人採納。

▲▼研究：唇膏選色學問大。（圖／翻攝自IG）

裸粉色

想要搏得對方好感時，建議選擇裸色。自然色彩給人信賴感，知性又不失優雅，讓人很想保護你，有時候收斂一點的顏色，反而會有更好的男性緣呢！當然粉紅色的接受度也很高，很溫和不帶給人侵略性，約會或是見家長都很加分。


 

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關鍵字：

唇膏, 選色, 研究, 印象, 化妝
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