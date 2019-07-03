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看完電影還不夠！超萌《玩具總動員4》坐姿娃娃等你帶回家

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編輯／Ping　圖／翻攝自IG@chokkorisan

粉絲們期待已久的《玩具總動員 4》終於在前陣子上映啦！眾品牌當然也要打鐵趁熱，推出電影周邊商品，此次就是要來介紹與日本玩具大廠TAKARA TOMY A.R.T.S.（T-ARTS）合作推出的《玩具總動員 4》坐姿娃娃（ちょっこりさん），讓還沉浸在電影劇情的各位，可以趁這個機會把新角色全部帶回家。

＃《玩具總動員 4》坐姿娃娃

這次推出的《玩具總動員 4》坐姿娃娃中，不僅有胡迪、巴斯、牧羊女與三眼怪等熟面孔，還有推出新一集的朋友們，有叉奇、吱吱妹、蓋比蓋比、卡蹦公爵、鴨霸以及兔崽子，如果你是超級粉絲，那麼這系列絕對不能錯過！趕快打包帶回家，把房間打造成屬於自己的玩具總動員吧～

▲《玩具總動員 4》坐姿娃娃。（圖／翻攝自IG@chokkorisan）

▲《玩具總動員 4》坐姿娃娃。（圖／翻攝自IG@chokkorisan）

▲《玩具總動員 4》坐姿娃娃。（圖／翻攝自IG@chokkorisan）

同場加映

＃《阿拉丁》坐姿娃娃

除了有近期熱門的《玩具總動員 4》系列外，這次還有前陣子討論度很高的《阿拉丁》坐姿娃娃要來搶各位的錢包啦！阿拉丁、茉莉公主、精靈、阿布乘坐著魔毯，要來用萌萌光波襲擊各位，就連反派賈方也被縮小，雖然眼神看起來不太情願，但依舊可愛的讓人想抱緊處理呢～

▲《玩具總動員 4》坐姿娃娃。（圖／翻攝自IG@chokkorisan）

▲《玩具總動員 4》坐姿娃娃。（圖／翻攝自IG@chokkorisan）

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關鍵字：

皮克斯, 玩具, 坐姿娃娃, 公仔, 裝飾, 迪士尼, 玩具總動員, 阿拉丁
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