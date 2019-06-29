金曲・時尚／蔡依林駕馭地獄色！紫色亮片裝秀S曲線、沒走紅毯照樣換3套

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蔡依林以《Ugly Beauty怪美的》入圍金曲獎第30屆《 最佳年度專輯獎 》，外界原本期待這次蔡依林會穿什麼樣的服裝踏上紅毯，不料前一天卻突然宣布不走紅毯了！雖然沒有在紅毯上現身，但在轉播中鏡頭只是微微帶到坐在前排的蔡依林，就已經吸引到了大家的目光！

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▲在典禮開始前，蔡依林在IG上透漏了一些眉角，讓大家更好奇。（圖／翻攝自IG@jolin_cai）

原來蔡依林觀禮時身上穿的是Brandon Maxwell 2019春夏款，帶點紫調的牛仔藍上衣拼接緞面綠色長裙，網友紛紛表示：「比秀場麻豆穿還漂亮！」官方定裝照中配戴的是寶格麗Bvlgari彩寶項鍊，點綴肩頸露出的肌膚，十分美麗大方。

▲蔡依林穿上這身洋裝女神氣場爆棚、氣勢十足。（圖／索尼提供、翻攝自IG@brandonmaxwell）

可惜這一套洋裝並沒有穿上台，在宣布《最佳國語專輯獎》時馬上就換了下一套，獲得獎項的Jolin忽然接上了金色長髮，換上黑色勁裝，搭配Gucci貝雷帽和亮眼的寶格麗珠寶。

▲《Ugly Beauty》獲得《最佳國語專輯獎》。（圖／翻攝自Hami Video）

▲BVLGARI Serpenti系列白K金祖母綠與鑽石戒指，NT＄1,271,000；BVLGARI Serpenti Eyes onMe系列祖母綠與鑽石手鐲，NT＄2,333,000。（圖／品牌提供）

典禮接近尾聲，終於等到了蔡依林的演出！這首《怪美的》完全遵照演唱會規模，服裝更是閃耀，蔡依林全身穿著Gucci 2019早秋系列服裝，紫色亮片連身褲與花布罩衫、貝雷帽也換成了桃粉色，搭配她力道十足、性感的舞蹈，讓大家看得好過癮！這樣的顏色除了蔡依林還有誰能駕馭？就算沒有得最佳女歌手，也是大家心中的最美的女神～

▲這種芭比娃娃亮片色搭配，只有蔡依林能完美駕馭！（圖／台視提供）