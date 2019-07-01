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Cosme上半年「最夯眼線筆」Top 3！第一名溫水可卸500元有找

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編輯／Ann 圖／翻攝自產品官網、IG

身為美妝控們一定知道日本大名鼎鼎的COSME大賞，不僅是由消費者評選，還有專業人士的點評。所以上榜的產品絕對具有公信力，而COSME就在近日公開了2019上半年大賞，原來櫻花妹正夯的眼線筆Top 3 是它們，快點手刀搶起來！

Top 3 WHOMEE「MULTI LINER」眼線筆

WHOMEE品牌早就在日本掀起騷動，由彩妝師「IGARI SHINOBU」擔當製作人。這款眼線筆特別的地方就在於，雙頭效果簡單好上手，添加了閃閃惹人愛的亮片。只要使用另一端的海綿頭暈染，就能擁有珊瑚橘、櫻花粉的美麗色澤，不僅可以塗在臥蠶，更可以當做眼影使用，是CP值相當高的一款眼線筆。

▲日本眼線筆。（圖／翻攝自產品官網、IG）

▲日本眼線筆。（圖／翻攝自產品官網、IG）

▲WHOMEE「MULTI LINER」眼線筆，NT$430。（圖／翻攝自產品官網、IG）

Top 2 SUQQU 晶采艷色液狀眼線筆

SUQQU 晶采艷色液狀眼線筆是2019年的新款，和舊款眼線筆不同的地方在於前方的軟毛材質，輕輕一勾就能上妝，並且持久不暈染，適合喜歡纖細眼線的民眾使用。另外也有網友分享心得，「觸感很好」、「用過一次就回不去了。」

▲日本眼線筆。（圖／翻攝自產品官網、IG）

▲日本眼線筆。（圖／翻攝自產品官網、IG）

SUQQU 晶采艷色液狀眼線筆，NT$1,100。（圖／翻攝自產品官網、IG）

Top 1 UZU EYE OPENING LINER

UZU 是FLOWFUSHI在今年（2019）三月最新成立的品牌，不到半年時間就火速攻佔COSME大賞排行榜第一名，可以說是最強勢的新起之秀。UZU EYE OPENING LINER主打各個年齡層和風格都能完美消化，一口氣推出了14種顏色，八角型筆身設計簡單上手。不僅在筆毛增加了28%的分量，更有防水、WP Film科技可溫水卸除，絕對讓你不暈染卻輕鬆卸妝。

▲日本眼線筆。（圖／翻攝自產品官網、IG）

▲UZU EYE OPENING LINER眼線筆，NT$430。（圖／翻攝自產品官網、IG）

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關鍵字：

日本, 美妝, 大賞, 眼線筆, 藥妝, 櫻花妹, 必買
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