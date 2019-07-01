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好的唇膏帶你上天堂！「超顯白」紅色，膚色立刻亮一階

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▲▼超顯白唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲紅中帶橘顏色超萬用，任何膚色都能立刻亮一階。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美白並非一蹴可及，最快提亮膚色的方式就是選對「唇色」，一支顯白唇膏能讓膚色瞬間變白，讓妝容變得更亮眼。像是橘紅、櫻桃紅、鮮紅等顏色都不挑膚色，其中尤其以紅、橘色調最顯白，健康膚色塗抹尤其適合。

▲▼超顯白唇膏盤點。（圖／品牌提供）
YSL 奢華緞面水光染唇釉，#602，1,280元。

含40%護唇水精萃，卻又超顯色，薄擦一層宛如唇彩雨衣，能全天鎖住色澤及保濕精華，輕盈不黏膩。

▲▼超顯白唇膏盤點。（圖／品牌提供）

Rimmel 極致絲絨緞光唇釉，#500，330元。

亞洲偏黃膚色的顯白救星，輕抹就能自帶女生氣場，號稱超顯白爛番茄色的#500夢露紅唇，讓你一秒成為注目焦點。

▲▼超顯白唇膏盤點。（圖／品牌提供）

MAYBELLINE 極綻色緞光絲柔唇膏，#385，

找出唇彩色調的黃金比例，訴求隨便擦都好看，不用再以膚色糾結唇色，一抹潤澤顯色，有如奶霜般輕盈無感。

▲▼超顯白唇膏盤點。（圖／品牌提供）

LAURA MERCIER摩登精華唇膏，#RougeEclatante，1,200元。

摩登精華唇膏添加地中海海藻保濕精華萃取物 ，讓雙唇享受極致潤澤呵護。 獨家高顯色持色科技，一抹優雅顯色，6小時完美持色，也不顯唇紋
▲▼超顯白唇膏盤點。（圖／品牌提供）

東森自然美 植物潤唇膏，390元。

含薰衣草精油、荷荷芭油、精質芝麻油等多種植物成份等能滋養皮膚，防止乾燥龜裂、細紋產生，使唇部水嫩光滑。

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關鍵字：

顯白, 唇膏, 盤點, 自然美, 東森自然美
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