魯蛇請注意！美國研究：單身比結婚者少活17年

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結婚生子顯然不是現代人的必須選擇，不少人選擇單身過一生，不過看完以下研究，你可能要三思了。美國研究顯示，「單身者可能比結婚者少活17年。」

▲研究顯示單身者可能比結婚者少活17年。（圖／翻攝自unsplash）

《美國流行病學雜誌》選擇長達60 年以來的 90 項相關研究進行分析，受試者高達5億人。研究結果指出，單身女性比已婚女性，壽命減少了7-15年，而單身男性更短命，壽命比起已婚男性少了8-17年。

▲「周圍支持」對壽命產生影響。（圖／翻攝自unsplash）

研究者解釋，單身者會造成這樣的結果，主要是因為「周圍支持」的效應。「周圍支持」包括家庭以及社會之間的相互作用，比起已婚者，單身者與社會之間的聯繫較少，因此在身體發出警示時，很難第一時間察覺。相反已婚者有另一半打理生活，留意身體健康，所以在壽命方面自然而然理想許多。

▲單身男性的死亡率高出 32%，年齡層30 至 39 歲的族群最為突出。（圖／翻攝自unsplash）

另外就連死亡率也有明顯差異，單身男性的死亡率高出 32%，單身女高出23%，大大甩開已婚人士，並且在年齡層30 至 39 歲的族群最為突出，單身死亡率是已婚者的 128%。不過單身的你也別擔心，越是一個人越要留意身體健康，或許單身比已婚者更快樂。

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