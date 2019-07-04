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剛於5月底發售的超夯鞋款Sacai X Nike LDWaffle，一推出便立刻得到全球潮流玩家的愛戴，所以價格也跟著突破萬元，如今發售了紅藍與黃綠2色，卻遲遲沒有其餘配色的消息傳出，然而，先前釋出預告時，表示該系列將會有5個配色，而最近的就有新消息指出，除了確定的灰白色以外，還會有黑灰以及粉綠配色的推出。

▲首波發行的紅藍與黃綠2色。（圖／翻攝自Nike）

由知名設計師阿部千登勢打造的Sacai X Nike LDWaffle，是一雙結合Nike LDV與Waffle Daybreak的鞋款，其鞋面材質使用麂皮、網眼布以及皮革，而設計的部份，則是以雙層鞋舌、Swoosh（勾勾）、凸出中底和聯名Logo呈現整體的解構概念，可說是近年最有特色的鞋款之一。

▲灰白色為先前確定會發售的配色。（圖／翻攝自Nike）

▲最近加入了黑灰色以及原本為「親友限定」的粉綠色。（圖／翻攝自Nike）

根據IG@py_rates_的爆料，第二波的Sacai X Nike LDWaffle發售，將會一次帶來3個配色，並預計於7／18在Sacai與Nike指定專賣店發售，售價為台幣5,400元。其中，上回全台唯一指定販售的店家僅有Juice Taipei，如果沒有意外的話，這次應該也是，所以想要購買的朋友，可以先去Juice Taipei拿到會員後，才會有抽籤的資格哦！

除了Sacai X Nike LDWaffle有使用Waffle Daybreak以外，同樣為日本品牌的Undercover也有與Nike聯名發行Daybreak鞋款，而且近期才發售了全新的黑白色與紅綠色，但是台灣僅有女碼的尺寸，而男碼則是日本當地才有，目前已於Invincible、Juice Taiwan等指定專賣店發售，售價為台幣5,400元。

▲Undercover X Nike Daybreak。（圖／翻攝自Nike）

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