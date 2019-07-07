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劉寅娜S曲線靠起床先拉筋　早餐四組合健康吃不怕胖

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劉寅娜的牛奶皮膚和完美身材真的驚呆大家了！這次她以代言人的身分來台灣參加活動，也大方和我們分享自己私底下保養和減肥的秘訣，你們記得以前的劉寅娜也是豐腴型的女生嗎？現在的她除了運動外也養成一套健康的飲食習慣，所以不忌口也不擔心發胖，原來歐妮早餐都是這樣吃的～

▲劉仁娜減肥。（圖／美人圈）

早餐四組合：蘋果、堅果、地瓜、優格

劉寅娜分享她會強迫自己每天攝取蔬菜、水果，而很久之前她就養成早餐吃蘋果的習慣，它不只有助瘦身對皮膚也很好，此外也吃堅果攝取好油，搭配地瓜、優格，健康不胖又能吃得飽！

▲劉仁娜減肥。（圖／美人圈）

早上起床會先喝一杯溫開水

喝水也能減肥！早上起床一杯溫開水是劉寅娜長年以來的習慣，能夠暖胃、幫助消化、提高新陳代謝，讓妳後續吃進的早餐流下健康的營養但不囤脂肪。

▲劉仁娜減肥。（圖／美人圈）

減肥期間不忌口 但絕對不碰含糖飲料

劉寅娜的身材一直都是女生的模範，但她說她其實沒有刻意忌口的食物，也會吃高熱量、高鹽，但不會多吃，淺嘗一口滿足口腹之慾心情也會好，劉寅娜：「人有壓力是件很不好的事！」。

▲劉仁娜減肥。（圖／美人圈）

劉寅娜分享，如要說絕對不碰的食物那應該是含糖飲料，其實很多女星都提過，吃糖比吃油更可怕！

▲劉仁娜減肥。（圖／美人圈）

減肥晚餐吃水煮蛋、番茄、香蕉 避免喝太多水

劉寅娜保持著健康的飲食習慣，減肥時也會至少有一餐正常吃，但會嚴格控制晚餐飲食，以水煮蛋、番茄、香蕉為主，並且晚上避免喝太多水，因為容易水腫。

▲劉仁娜減肥。（圖／美人圈）

早上起床、睡前10分鐘拉筋運動

劉寅娜平時會做伸展來加強下半身的體態，早上起床10分鐘拉筋可以提神並促進循環。拉筋其實也是很好的瘦腿運動，每天拉筋能改善蘿蔔腿，讓腿部肌肉變得更修長。

▲劉仁娜減肥。（圖／美人圈）

每天都會做深蹲提臀

劉寅娜分享除了拉筋之外她也很推薦女生每天做深蹲，她會利用敷面膜的時間深蹲。只要提高臀部線條，腿會有拉長的效果。

▲劉仁娜減肥。（圖／美人圈）

比起美白更重保濕 每周都會敷2～3次面膜加強保養

韓國的天氣偏乾，而劉寅娜說因為自己是乾性的敏感肌，所以特別注重保濕，每周都會敷2～3次面膜加強保養。

▲劉仁娜減肥。（圖／美人圈）

而劉寅娜也成為未來美2019代言人，她分享新款的8分鐘氣墊面膜讓她最驚豔的就是非常服貼，保養液不會過多，緊緊貼著臉反而更能滲透進肌膚，所以她都會貼著做深蹲，一邊保養一邊變瘦，女神太可愛了，很會利用時間～

▲劉仁娜減肥。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@yooinna065、TVN、未來美

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

瘦身, 減肥, 劉仁娜, 劉寅娜, 保養
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