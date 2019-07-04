fb ig video ETtoday search mobile

2019最多韓星指定的5款髮型：睡不醒頭好整理、泰迪捲超少女

> >

俗話說「三千煩惱絲」，就知道髮型對人類來說有多重要，而2019年已經過了一半，這半年來有幾款髮型總是被韓星瘋狂pick，出場率超高！如果不想錯過2019年度的流行髮型趨勢，就跟著一起看下去吧！

▲韓星髮型。（圖／美人圈）

▲韓星最常點菜的髮型是這些。（圖／翻攝自IG@jung_eunhye__、@official_g_i_dle）

＃短髮

✓長瀏海＋耳下一公分

▲韓星髮型。（圖／美人圈）

▲帥氣的激短髮。（圖／翻攝自IG@lala__hair、beauty-navi）

今年初吹起一陣「男孩風短髮」，顧名思義就是美中帶帥的一款髮型，這款髮型主打的重點是露出脖子線條，以及「遮顴骨」的長瀏海！非常適合菱形臉女孩～不只可以用瀏海修飾顴骨，讓臉部看起來更減齡，隨性散落在耳鬢的髮絲更增加仙氣～

＃中長髮

✓睡不醒頭

▲韓星髮型。（圖／美人圈）

▲很好整理的一款。（圖／翻攝自IG@jung_eunhye__、costimg.pw）

在所有2019髮型裡面，最大勢、最多女星愛剪的就是這一款！而睡不醒頭其實就是「及肩鮑伯髮」，只要將髮尾控制在肩膀附近、要長不長、要捲不捲的，都可以算是睡不醒頭的一種～這款髮型最大的好處就是亂掉也不怕！

✓八字瀏海＋鎖骨髮

▲韓星髮型。（圖／美人圈）

▲八字瀏海在南韓超紅的～（圖／翻攝自IG@1eesumi、@yjxyj0）

還記得因為《太陽的後裔》而火起來的八字瀏海嗎～而搭配八字瀏海的命定公式就是「鎖骨髮」！比較特別的是鎖骨髮的髮尾是以內、外交替捲形成，所以即使不到髮廊，也可以輕鬆用電棒在家裡打造出這款髮型！

＃長髮

✓勾耳後黑長直

▲韓星髮型。（圖／美人圈）

▲黑長直最能突顯氣勢！（圖／翻攝自www.krdnb.co.kr、인사이트、Twipu）

對！不要懷疑！這款髮型就是這麼簡單～看看IU、申惠善、李多熙等女星就知道，這款髮型正是今年2019下半年的王道啊！不只非常適合走霸氣風的女孩，對懶人癌患者來說也很實用～只要將瀏海梳到耳後壓平，接著用小黑夾固定，就可以塑造霸氣女總裁的形象，如果擔心這樣看起來太強勢，也可以在髮際線處留下一點點小碎髮，不只顯臉小，看起來更仙！

✓泰迪捲

▲韓星髮型。（圖／美人圈）

▲泰迪捲超少女又可愛～（圖／翻攝自IG@official_g_i_dle、@taeyeon_ss）

就算沒聽過這款頭，相信你也一定看過！因為她一路從2018年底紅到現在～不只太妍、泫雅、雪莉等著名韓星都燙過，到了今年還是很多韓星髮型設計師的指定款！這款髮型比較需要注意的地方是，燙完後吹捲的技巧～記得一定要抹上護髮油，並把髮尾「完全吹乾」，不然隔天起床會像稻草一樣粗啊～

文／美人圈

【延伸閱讀】

2019大勢「中長髮」範本！特搜網紅款層次剪、泰迪捲髮型，加碼分享髮型師整理技巧(beauty美人圈)

瀏海分線、開花怎麼解？特搜韓國髮型師技巧，轉一轉、吹一下，瀏海蓬鬆整天(beauty美人圈)

2019不用漂髮色推薦！小紅書爆紅的巨顯白「初戀髮色」，忍不住回頭、搭訕率飆高(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 2019, 韓星
fashion.net

熱門文章

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

Yeezy Boost 700 OG配色超夯　連陳星翰兒子優助都愛不釋腳

Cosme上半年「最夯眼線筆」Top 3！第一名溫水可卸500元有找

萬寶龍搭上BAPE迷彩風，手拿包好潮

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

專家說紅毯／最有風格3人 ØZI獲封「台灣GD」、陳星瀚帶兒子有亮點

專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

專家說紅毯／紅毯四美是她們！李千那靠美腿挺進第一美

ET Fashion

推薦閱讀

影／「賺錢全給老婆」的星座男Top 4 ！摩羯優質潛力股、第一名趕快嫁

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

高溫不溶妝必做這一步！網淚推5款開架妝前乳　控油持妝、毛孔也不見

日本掀起黑物熱！從彩妝看性格、你是眼線派還是睫毛膏派？ 《獅子王》經典場景搬上串飾　戴著看電影最潮 來一杯皮卡丘與夢幻！超消暑「寶可夢珍珠飲料」　7／10飛日本開喝 《空中急診英雄》超正實習醫生新木優子　仙氣看秀加碼露大腿 解構神鞋3色齊發！Sacai X Nike「親友限定」粉綠超好看　全台唯一販售店公開 擁101美景的饗饗、海鮮最多的漢來海港　全台吃到飽TOP10都在這 38歲鄭麗媛逆生長！私服穿搭裸背　狀態被誇「根本20歲」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面