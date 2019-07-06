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盤點7位韓劇女星愛用香水　妳也能散發IU、朴敏英的女神香氣

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韓劇中常常出現的女神們，現實中也會自體發光、散發女神香氣，其實要獲得同款女神香氣一點也不難，今天就一起看看韓劇女主的愛用香水，讓妳也可以散發女神氛圍！

▲女神同款香水。（圖／美人圈）

＃林秀晶：ISSEY MIYAKE 一生之水淡香水

100ml／NT＄3,060

最近話題直升的韓劇《請輸入檢索詞WWW》中，一直被張基龍狂撩、讓人超羨慕的林秀晶，從出道以來就散發獨特的個人魅力，她愛用的香水也是偏向簡單、乾淨的風格，融合睡蓮及東方花香，有種清新、空靈的禪意。

▲女神同款香水。（圖／美人圈）

▲聞起來清爽、乾淨。（圖／翻攝自IG@soojunglim_、elegance.sr）

＃宋慧喬：Penhaligon's 阿提密西亞淡香精

100ml／約NT＄6,150

給人知性、氣質印象的宋慧喬，喜歡的香水就是這款阿提密西亞淡香精，以蘋果，鈴蘭、茉莉茶為主調，輔以基調的檀香、麝香、龍涎香，是一款溫暖浪漫、富有女人味的香氣。

▲女神同款香水。（圖／美人圈）

▲宋慧喬喜歡稍微帶有女人味氣息的香水。（圖／翻攝自IG@kyo1122、penhaligonskorea）

＃金智媛：Jo Malone 忍冬與印蒿古龍水

100ml／NT＄4,950

最近在韓劇《阿斯達年代記》以精湛演技讓大家印象深刻的金智媛，她最愛的就是Jo Malone去年推出的全新香水，以溫潤甜美的忍冬為主角，加上晨露玫瑰的清新、木質調的樹苔，散發陽光般的暖意，跟金智媛活潑的形象很符合呢！

▲女神同款香水。（圖／美人圈）

▲演技超好的金智媛特愛這種陽光氣息、溫暖款。（圖／翻攝自10asia、IG@splashandspray）

＃IU：Acqua Di Parma Gelsomino Nobile

100ml／NT＄5,890

即將以跟國民弟弟呂珍九合作的韓劇《德魯納酒店》回歸演員身分的IU，有時像小孩般的可愛、有時又有成熟女人魅力，她最愛的香水就是Acqua Di Parma這款高貴茉莉花淡香精，淡雅的花香調可以可愛、可以優雅，另外IU也說過她也很喜歡同系列的身體乳！

▲女神同款香水。（圖／美人圈）

▲IU則喜歡這種高雅的花香調。（圖／翻攝自IG@dlwlrma、parfumori_branded）

＃孫藝珍：Chloe 同名女性淡香精

50ml／NT＄2,760

漂亮姊姊孫藝珍不管是在劇中或是SNS上，都給人一種優雅浪漫的甜美感，她最愛的就是Chloe的同名女性淡香精，屬於清甜的花香調，非常有女人味，台灣女孩應該也不陌生，是品牌最經典的香氣之一！

▲女神同款香水。（圖／美人圈）

▲孫藝珍根本就是優雅、氣質的代名詞。（圖／翻攝自IG@yejinhand、o_s_c_m）

＃申世景：JO MALONE 藍風鈴古龍水

100ml／NT＄4,950

同時散發清純和女人味的申世景，最愛的香水就是JO MALONE的藍風鈴，她之前說自己去紐約拍攝時試過一次、之後就馬上愛上它！這款香水前後味沒有什麼變化，以清甜不膩的花果香調帶出前調的風鈴草、中調的茉莉、鈴蘭以及后調的麝香、琥珀，味道非常清新！

▲女神同款香水。（圖／美人圈）

▲藍風鈴古龍水清甜又不膩～（圖／翻攝自IG@sjkuksee）

偷偷預告一下，申世景跟車銀優在7月將首播的韓劇《新入史官具海玲》合作，雖然不少網友都擔心兩人的演技，但最近合體拍攝雜誌畫報，俊男美女非常養眼，配上復古感的黑白濾鏡非常有feel，希望新劇也可以打破大家的毒舌評論！

▲女神同款香水。（圖／美人圈）

▲新劇讓人非常期待！（圖／翻攝自IG@sjkuksee）

＃朴敏英：JO MALONE 鼠尾草與海鹽古龍水

100ml／NT＄4,950

不久前剛在韓劇《她的私生活》中放閃無極限的朴敏英，私下最愛的就是這款鼠尾草與海鹽古龍水，與給人浪漫印象的朴敏英非常不同，是一款不帶花香調、鹹鹹香氣非常明顯的香水，非常有個性、適合喜歡自然香氣女孩！

▲女神同款香水。（圖／美人圈）

▲美麗性感的朴敏英反而喜歡這種自然款～（圖／翻攝自IG@rachel_mypark、sophies_thoughts）

劇中使用的另一款香水

＃SHISEIDO 花蕾香頌香氛，90ml／NT＄3,500

另外一款花蕾香頌香氛則是她之前在韓劇《金秘書為何那樣》中、跟會長約會前使用的香水，是一款標準的花香調，以經典的玫瑰及茉莉搭配清新的橙花及梔子花，簡單的香氣甜而不膩，給人一種知性、優雅的感覺，非常推薦給上班族使用！

▲女神同款香水。（圖／美人圈）

▲上班族很適合的不出錯款。（圖／翻攝自IG@rachel_mypark、品牌提供）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

香水, 韓星, 女神香氣
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