媽媽們必須筆記！4家CP值爆表的童鞋品牌　「香香鞋」萌度100%

女人天生愛買鞋，尤其有了孩子之後更將對鞋子的喜愛投在心愛的寶貝身上，不僅款式上有著比大人更多樣的可愛款，看著他們穿在身上跑跳的模樣更是暖心。以下四家童鞋，媽媽們絕對必須筆記：

Mini Melissa

首先要介紹的第一家正是以「香香鞋」紅遍童鞋界的巴西鞋履品牌Mini Melissa。多樣的風格鞋款涵括涼鞋、娃娃鞋、靴子…甚至編織款均以軟橡膠製作而成，除了外觀精緻可愛，媽媽們擔心的咬腳問題也完全沒也，同時那不易髒且不怕水的特性更是受歡迎的原因。

此外，品牌還特地在橡膠材質中添入宛如泡泡糖的香氣，因此除了吸引媽媽們，寶貝們也對Mini Melissa愛不釋手，搭上繽紛濃郁的色調和俏皮元素更是討人歡心！尤其是與迪士尼和Hello Kitty合作的聯名款更是萌到翻！

在 Instagram 查看這則貼文 Mini Melissa Oficial（@minimelissaoficial）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 23 日 上午 9:28 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Mini Melissa Oficial（@minimelissaoficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 4 日 上午 5:35 張貼

Freshly Picked

一雙好的鞋對寶貝學步有多重要？根據美國兒科學會AAP研究顯示，其實最好的兒童鞋無需額外的加墊和增高等支撐效能，那些能夠保護腳底且走起路舒適的鞋履才是媽媽們該替寶貝選擇的，也因此這家誕生於美國猶他州的Freshly Picked以此由命名品牌，推出多雙選用義大利高品質皮革製作而成的學步鞋，深受媽媽們的青睞。

然而樣式上除了百搭的單色款、數不清的繽紛印花款，Freshly Picked還攜手與迪士尼合作，將寶貝們喜愛的獅子王、玩具總動員、小飛象等轉印在皮革上，連大人看了都不經眼冒愛心。

在 Instagram 查看這則貼文 Freshly Picked Baby Moccasins（@freshlypicked）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 4 日 上午 8:52 張貼

Piper Finn

以牛津鞋型打造出一雙雙風格滿載的童鞋，Piper Finn雖然在款式上沒有數不清的多樣選擇，但跟上潮流的印花如豹紋、經典條紋與格紋…等，均是替造型感加持的必備時髦款。但若是認為單穿顯得有些乏味的話，只要穿上一雙褲襪或腳踝襪便可隨即換上不同風貌喔。

而為了使每位媽媽都能替親愛的寶貝買上一雙時髦實用又經濟實惠的鞋子，Piper Finn的CP值可說是相當高，媽媽們還不快逛起來！

在 Instagram 查看這則貼文 Piper Finn® Footwear（@piperfinnfootwear）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 26 日 上午 7:37 張貼

Little Charles & Keith

沒有錯～編即將介紹的這家正是兩年前進駐台灣的新加坡國民品牌Charles & Keith，但你知道除了大人款的鞋包外，品牌也有推出一系列超萌的童鞋嗎？款式從夏天必備的草編涼鞋到小淑女的瑪莉珍鞋都有，各式樣的造型鞋款可說是在這都可找到，媽媽甚至還能找到相似的配對鞋款，和寶貝一起穿上時髦親子裝！

然而雖然體積小巧，但上頭裝點的珠飾抑或立體花卉都不馬乎，CP值完全爆表！

在 Instagram 查看這則貼文 CHARLES & KEITH（@charleskeithofficial）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 27 日 上午 5:00 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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