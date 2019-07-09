簡單土色系百搭不膩　零失誤的小姐姐風格，今夏就這樣穿

基本調性的土色系一年四季都好穿搭，秋冬可以展演溫暖的沉穩女人味，而春夏兩季則能透過輕薄的衣料表現土色系的親和好感。可以說是任誰穿搭都沒問題，只需要透過簡單的配色來完成造型。

但不擅搭配的人當然也非常適合大地色系，不用多花心思，只要選擇相近的土色單品完成 one-tone 穿搭就能有零失誤且不失時髦感的簡約造型。

土色系 one-piece 穿搭

懶惰或是不擅色彩搭配的話，選擇長板 Tee 、洋裝等土色系的 one-piece 一件式單品就是最簡單的穿搭法。想營造出層次感時可以搭配類似色的 leggings ，若覺得太保守的土色讓造型看起來有些平庸的話，建議包包可以利用草編款來呼應夏日季節感，或是搭配動物紋款式來點出衣著的重點效果。

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土色系套裝式穿搭

一件式單品雖然可以輕鬆完成穿搭，但稍嫌休閒感風格太過於隨興的話，不妨就選擇成套式的單品來打造俐落而溫柔的夏日造型。套裝式的服裝讓衣著氛圍多了一分正式感，而土色系的配色卻可以讓整體不那麼死板，透過柔和且百搭的色調，土色系套裝正是本季表現大人感穿搭的不二選擇。

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土色系自由穿搭

除了讓穿搭達到省時效果的土色系 one-piece 與套裝造型，想要變化出更多花樣的話就可以自行選擇上下身該如何搭配。只要謹記土色系的配色組合， 無須層層堆疊也能利用色彩的深淺輕鬆做出簡單層次感。除了上衣與下著單品以土色系相當，別忘了鞋履、包包以及小配件也可以選擇類似色來增強土色系穿搭的完整度。

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Photo：BAYCREW'S

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