三角眉最容易被劈腿！從女人7大眉型解析妳的個性、感情運勢

眉毛可以說是臉上重要的部位，因為眉型不但影響一個人的氣質，更和個性甚至是運勢相關，因此，要找適合自己的眉型，光靠潮流指標是不足夠的，今天就要來帶妳看看以下七種常見的眉型，這幾種眉型不僅分別代表不同的個性，更會影響妳運勢走向，快跟COSMO Angel一起來看看自己的眉型是哪一種！

一字眉

韓系一字眉不但僅是韓式妝容的經典，在面相學上也是一種好眉毛，擁有這種眉形的人通常具有女強人的特質。

做事果斷、性格也相當直率、具有強大的意志意，在事業上比較容易有成就，另外一方面，一字眉的人感情較豐富，雖然外表冷酷，但個性浪漫，對愛情也相當專一。

柳葉眉

擁有如柳葉一樣彎彎的眉毛的人，心地善良，個性也很溫和，對朋友相當十分忠誠，容易獲得別人的信任，在感情上絕對會是個溫柔的另一半，但缺點就在個性比較多愁善感，加上心思細膩，所以做決定的時候會顯得不夠果斷。

八字眉

眉尾下垂的八字眉聽起來不太像是女生們會喜歡的眉形，但看看韓星秀智和金高恩就是這樣的眉型的人呢，這樣是不是有稍稍改變你的看法了呢？

八字眉的人表面上看起來好像不容易接近，但事實上是非常和藹可親，而且心胸廣闊，是傾訴的好對象，愛情方面激情比較少，但因個性執著專一，關係會更長久。

新月眉

長得像新月一樣彎彎的，與柳葉眉很相似，但差別在新月眉是沒有明顯的眉峰的，而據說女生有這種眉毛是是最理想的，因為她們的心思細密、情感豐富，也具有文藝才華，在加上性情柔順平和，能誘發男性的憐惜之心，假如眉形長，眼尾又下垂，就更容易獲得男生的愛護。

但反之也會習慣過度依賴男人，希望什麼事情都可以有另一半照料，個性纖細敏感，也容易有玻璃心，在一起久了之後，會不自覺讓人有壓力。

三角眉型

三角眉通常多出現在男生上，而擁有三角眉的女生，個性上比較像男生，做事大膽、爽朗大方，也相當健談，在人群中頗受歡迎。

因此造就在名利及工作上有相當好的運勢，但另一方面，三角眉型的人容易以自我為中心，有時也會過於自信，因此可能在無意間就遭人妒忌。

眉尾上揚

眉尾上揚的人可是具有鋼鐵般堅韌的個性，事業心也很強，不輕易認輸，在工作上也相當積極求表現，通常都會頗有成就，而在感情方面，愛恨分明，也喜歡追求激情，不過在婚姻上會有較多的阻礙，晚婚的機會比較大。

斷眉

不得不說，歐美曾經出現一股「斷眉風」，不論男女，都會刻意在修眉時打造斷眉效果，變成兩截或是三截眉，但在傳統面相學上來看，斷眉屬於破相，甚至斷眉的人更是有著心性狡猾、疑心病重、個性情緒化的分析，所以一般人際關係較差，如果是在修眉時一時手滑，就只能耐心等候眉毛長長了～但如果是有疤痕而長不出眉毛的話，不妨透過半永久紋眉改善。

COSMO Angel推薦：

Dior 迪奧 專業後台雙效眉刷，NT$1,250元

這款雙效眉刷適合填補毛流，扁平斜角刷頭，可精準填補毛流、勾勒眉型，螺旋刷頭則可以輕柔梳理眉型及睫毛，輕輕一刷就能勾勒眉型。

Suqqu 晶采妍色眉筆液，0.6ml，NT$1,150元

眉筆液質地、刷毛和外型皆有做調整，顏色細緻，幫助創造出彷彿「原生眉型」的自然毛流，可輕鬆填滿眉中、眉尾空洞感。

Guerlain 嬌蘭 超立體滑順自動眉筆，NT$1,050元

新型態蠟眉筆，一畫立即塑型，輕鬆再造自然眉型，高顯色色料配方，顏色飽和濃郁好勾勒，注入神經酰胺 （Ceramide）於眉蠟筆中，完整形成超天然保護薄膜，抗油防水，不暈染，眉色一整天持續完美，其中更添加保養成分能滋養眉毛避免斷裂，修護眉毛，搭配使用纖細螺旋狀刷頭，輕鬆整理毛流，立即畫出線條柔和的立體眉型。

Shiseido 資生堂 三效眉彩釉，0.06g+0.25g，NT$1,050元

全新引釉INKS質地的三效眉彩釉，結合超細眉筆、眉粉、眉刷的三合一功能的專業眉彩筆，不僅能透過超細眉筆使眉型極致精準，眉粉增加眉色濃度，創造自然柔和的眉毛，內置眉刷用於梳理眉流，可維持長效持妝防水、抗汗、不暈染。

Lancome 蘭蔻 3D立體持色眉粉，NT$950元

獨特的粉狀配方，可以在接觸肌膚瞬間幻化為輕盈柔滑的霜狀質地，不僅無須任何技巧就能勾勒出飽滿柔和且線條完美的霧眉效果，更能達到終極持色抗暈，全日持久，眉毛下午不再搞失蹤的滿分妝效。

Sulwhasoo 雪花秀 完美柔色塑型眉筆，0.3g，NT$600元

天然保濕油脂，筆觸輕柔、線條自然圓潤。極細緻粉體、質地軟硬適中，搭配特殊扁平斜角的筆頭設計，均勻著色、不結塊，不論是勾勒粗眉、創造精緻細眉或描繪毛流感，都可以輕鬆打造自然立體眉型。

文／柯夢波丹 圖／GETTY、品牌提供、INSTAGRAM@THAY.ELISA、LIBINGBING

揭秘韓國知名算命師爆準預言：「雙宋的婚姻就是相愛相殺，不會有好結果！」公開易離婚的10個面相特徵

「為何妳總是萬年單身、被男人拋棄...」從妳的面相改運，明星命理師點破單身女的25個特徵！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》