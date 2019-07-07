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一招變美／不用眼影，學潮模可青「刷出」明亮大眼

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▲▼潮模可青示範刷睫毛。（圖／翻攝自可青FB）

▲根根分明的捲翹睫毛，是可青的正字標記。（圖／翻攝自可青FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

臉書擁有15萬粉絲的潮模可青，最常被粉絲詢問的就是她的眼妝怎麼畫？要打造一雙美麗電眼，可青最重視的就是睫毛，漂亮的睫毛不只可以讓眼睛放大，還可修飾臉型比例，具有微整形效果，可青鼓勵女孩們千萬不要因為刷睫毛太麻煩就放棄更美麗的機會。

▲▼潮模可青示範刷睫毛。（圖／翻攝自可青FB）

如何刷出完美睫毛？她首推懶人美睫法，當她準備時間較少、或是今天懶惰但又想擁有翹睫時，會將睫毛夾翹後，選擇一支輕鬆好上手、捲翹效果好的睫毛膏。她提醒夾睫毛步驟很重要，不要放過眼頭眼尾的睫毛。

另一種方式則像是接受採訪、或是要上通告時，會預留很多時間來做準備，首先先將睫毛夾翹，再一層一層慢慢刷，平時會使用兩支以上睫毛膏來疊刷。第一層刷的是輕盈膏體的KISSME瞬翹睫毛膏，接著刷上超級防水挺翹的新翹力睫毛膏，接著使用燙睫毛器讓睫毛更綻放。

可青特別分享，刷完睫毛後善用睫毛膏刷頭的前端，稍微拿直睫毛膏刷頭，再用「挑」的方式，以前端來刷塗整理每根睫毛，包括下睫毛都可以用這個方式往下刷，比較不容易沾染眼周。
 

聊到睫毛膏顏色選擇，最近她偏愛以棕色睫毛膏打底，接著再在眼球上方疊上黑色睫毛膏，發現這樣的睫毛妝感更自然眼睛還是很有神。若想要無害妝感，也很推薦大家試試帶紅色調的棕色睫毛膏。

▲▼潮模可青示範刷睫毛。（圖／翻攝自可青FB）

除了刷睫毛，她對唇彩也很有心得，最近喜歡使用一深一淺唇彩疊擦，先使用淺色打底，會先大概的塗上唇，再用手指塗開，這樣顏色可以更自然。可青建議一個豐唇的小心機，就是塗抹時可稍微讓顏色超過原本的唇周，就可讓唇形變豐潤。接著在唇中塗上深色的唇膏，一樣是用手指塗拍開，唇形會更立體。

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關鍵字：

睫毛膏, 刷睫毛, 技巧, 分享
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