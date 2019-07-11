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史上最可愛！PALLADIUM微笑防水靴　7／15聯名最終彈開賣

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▲▼PALLADIUM。（圖／PALLADIUM提供）

▲法國軍靴品牌PALLADIUM與SMILEY打造最終聯名系列，買就送聯名微笑雨傘（圖／品牌提供）

時尚中心／台北報導

有70年歷史的法國軍靴品牌PALLADIUM，連續三年與法國微笑潮牌SMILEY打造聯名靴款，2019推出最終聯名作-橘標防水SMILEY系列，正適合大小雨不斷的天氣。7／15全台正式開賣購買就送聯名微笑雨傘。用微笑代替厭世，迎接每個下雨天。

▲PALLADIUMＸSMILEY。（圖／PALLADIUM提供）

▲PALLADIUM三度與SMILEY合作，2019一口氣推出時尚黑、正向白、微笑黃等三色防水靴，售價NT$3,880元。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM X SMILEY。（圖／PALLADIUM提供）

▲PALLADIUMＸSMILEY最終聯名，除了有成人款，也同步推出童鞋，且買就贈透明微笑傘（成人款贈23吋，童鞋贈19吋）。（圖／品牌提供）

梅雨季、颱風季、午後一陣大雷雨，氣候變遷，冷不防就被傾盆大雨襲擊，馬路上發生溯溪場面，也不是怪事，濕透的鞋與腳，要保持好心情簡直天方夜譚，但PALLADIUMＸSMILEY有妙解，採用輕盈「雨傘布」鞋面，為雙足「撐起雨傘」，科技防水材質，下雨天也能微笑面對。

史上最可愛！PALLADIUM微笑防水靴　7／15聯名最終彈開賣（圖／品牌提供）

▲橘標防水SMILEY系列正向白(左)、時尚黑(右)，售價NT$3,880元。（圖／品牌提供）

史上最可愛！PALLADIUM微笑防水靴　7／15聯名最終彈開賣（圖／品牌提供）

▲橘標防水SMILEY系列採用「雨傘布」，碰到下雨也不怕，是雨天必備單品。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUMＸSMILEY。（圖／PALLADIUM提供）

2019 年PALLADIUMＸSMILEY最終聯名作，首度導入WATERPROOF PLUS橘標防水科技，採用Puddle防水系列基底，輕盈防水的雨傘布鞋面，強化防水機能同時保有透氣性。SMILEY微笑臉孔在靴身側邊燦笑，鞋舌也有PALLADIUMＸSMILEY聯名字樣加笑臉，鞋帶頭也有兩個迷你笑臉，隨時提醒你笑一個。

史上最可愛！PALLADIUM微笑防水靴　7／15聯名最終彈開賣（圖／品牌提供）

▲微笑臉孔無所不在，提醒你即使天氣再差，笑一個，沒什麼大不了。（圖／品牌提供）

印象中的雨靴幾乎都是厚重悶熱，但PALLADIUMＸSMILEY破除傳統迷思，除了採用有透氣機能的布料外，全靴與大底都極致「輕量化」，大底採用經典PAMPA外型的「LITE+進化輕量大底」，結合高密度EVA中底，並在易磨損區增加GRIP橡膠防磨墊片，輕量又耐走；鞋墊用「PARADROP®空降科技鞋墊」，用高緩衝特性，吸收行走間的衝擊與足弓壓力，讓腳感體驗更舒適。

▲PALLADIUMＸSMILEY。（圖／PALLADIUM提供）

▲全靴極致輕量化，大底減輕重量又加強耐磨程度，穿著舒適性很高。（圖／品牌提供）

微笑賣萌也並非大人專利，PALLADIUMＸSMILEY同步推出縮小版童鞋，讓大人、小孩一起穿上耍潮。與成人鞋款不一樣的是，童鞋採防水拉鍊，更易穿脫；大底改為經典的飛機輪胎橡膠大底，走起路來更穩更安全。

▲PALLADIUMＸSMILEY。（圖／PALLADIUM提供）

▲橘標防水SMILEY系列同步推出縮小版童鞋，共有時尚黑、微笑黃兩色，售價2,480元。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUMＸSMILEY。（圖／PALLADIUM提供）

▲童鞋換上防水拉鍊、輪胎大底，方便又安全，售價2,480元。（圖／品牌提供）

更多《PALLADIUM X SMILEY聯名最終彈-橘標防水SMILEY》發售訊息

►► PALLADIUM X SMILEY 指定販售通路 

►► PALLADIUM Instagram官方帳號

關鍵字：

PALLADIUM, SMILEY, 軍靴, 雨靴, 雨傘
fashion.net

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