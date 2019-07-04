肌膚急救萬靈丹！蘭蔻推出雙效安瓶面膜，一敷急速修護

▲超強雙效面膜，還沒推出就在美妝版掀起話題。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

蘭蔻繼小黑安瓶之後，2019年再次帶來一款同時擁有小黑安瓶和小黑瓶兩大超強精華濃縮的超進化肌因雙效安瓶面膜，為女性帶來最迅速的修護效能，讓肌膚48小時水嫩發光。





根據調查，女生渴望不只敷完臉當下肌膚變水亮，更期待敷完面膜隔天，肌膚光澤仍舊水嫩發光！ 2019 年夏天，蘭蔻嶄新推出訴求單次敷臉即可水嫩發光的雙精華濃縮面膜，獨特雙步驟使用方式，先給足肌膚一整瓶小黑安瓶的活性修護，做到立即舒緩；再敷上富含一整瓶小黑瓶活性萃取的凝凍面膜，打造保濕明亮肌膚。





蘭蔻全新《超進化肌因雙效安瓶面膜》，結合超進化肌因系列兩大巨星之力，可依個人肌膚 狀況與保養目標進行下列保養方式：





當肌膚躁動、敏弱時…

當肌膚因氣候、環境等因素出現泛紅、緊繃、乾癢、粗糙…等各種肌膚不穩定現象時， 先使用《超進化肌因雙效安瓶面膜》快速舒緩躁動肌膚狀況，接著連續使用《超進化肌 因活性安瓶》3~7 天，待肌膚穩定後，再重新用回《超進化肌因賦活露》達到密集修護效果。



當肌膚需要持續發光時…

針對特定時機如約會、面試、同學會…等需要肌膚容光煥發時，前一晚使用《超進化肌因雙效安瓶面膜》，為肌膚快速修護與補光。敷一次，長達 48 小時持續發光，素顏狀態依然充滿自信。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App