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到底該不該摀耳朵？日本「胖虎音響」神還原破音與走音

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▲胖虎演唱音響。（圖／翻攝自Twitter@benexkawagoeten、taito.co.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自taito.co.jp

「我是胖虎～我是孩子王～」相信有看過《哆啦A夢》的人都記得這句歌詞吧！現在，居然有日本廠商神還原出胖虎站在水管上唱歌的場景，而且還推出「 胖虎演唱音響」，準備要讓大家好好享受胖虎的歌聲（咦？！）。

▲胖虎演唱音響。（圖／翻攝自Twitter@benexkawagoeten、taito.co.jp）

▲「胖虎演唱音響」已經在5月份正式販售嘍！（圖／翻攝自Twitter@benexkawagoeten）

這款「胖虎演唱音響」是由日本遊戲製造公司 Taito 所推出，還原出胖虎站在空地的水管上，要大家乖乖坐在下面聽他演唱的場景，讓大家的兒時回憶瞬間湧上。此款商品一推出後，果然有不少日本網友（勇者）紛紛搶著購入，大家趕快一起來看網友們的開箱影片。


一開始可以先用這台音響播放自己喜歡的歌曲，接著只要按下站在水管上的胖虎，音樂就會變成魔音穿腦的胖虎版本喔！聽聽那驚人的破音與走音，是不是很像掉進卡通中，彷彿真的在聽胖虎的演唱會呢！實在是讓人不知道該不該摀住耳朵。

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關鍵字：

日本, 哆啦A夢, 胖虎, 音響, 歌聲, 卡通, 童年, 回憶
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