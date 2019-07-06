LIFE・經典／8000張紙片打造流動光譜　色切女王Emmanuelle降臨敦南誠品

▲藝術家Emmanuelle Moureaux作品。（圖／翻攝emmanuelle moureaux architecture + design官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一早醒來打理好去上班，搭著捷運穿梭在城市裡，有發現在周邊空氣中川流不息的色彩嗎？若世界能靜止一秒，那些眼花撩亂的繽紛可能會讓你驚艷，法籍旅日設計師 Emmanuelle Moureaux 將色塊化為 8000 張紙片，經過重組注入風格，7／12 起將在敦南誠品打造令人舒暢的流動光譜裝置。

▲在日本富山縣美術館的《COLOR OF TIME》作品。

Emmanuelle 於 1995 年首次拜訪東京，就被城市中的招牌、建築、公共設施等溢出的五光十色和空間維度深深吸引，這些衝擊性的感受讓她毅然決然般到日本居住，並於 8 年後在當地成立工作室emmanuelle moureaux architecture + design，以色彩創作記住初來乍到時看到色彩繽紛景色的感動。

與其合作的品牌包括 ISSEY MIYAKE、FURLA、POLA、UNIQLO 等，其中巢鴨信用金庫系列分店的建築設計，運用彩虹概念，以 12 個色彩立體層疊，成為與天空相呼應，且呈現自然和諧的空間區隔，乾淨的色塊明亮卻不搶眼，帶出該建築物的特色。

▲與眾多品牌合作打造出別有興味的視覺效果。

而花上 11 年打造 142 間日本 ABC Cooking Studio 工作室。運用 8 個基礎色營造輕鬆明亮、舒適如咖啡廳的上課空間，烹飪本就是一種紓壓，這種無壓力卻令人愉悅的空間設計，也更強化出品牌要傳達出的快樂感受。

▲巢鴨信用金庫建築（上）與ABC烹飪教室（中、下）呈現出的空間概念。

2013 年，Emmanuelle 開始發起 100 colors 系列企劃，以「色切 (shikiri)」概念為主題，運用不同媒介、材質與素材加上色彩，互相交織激盪創作出新的作品。色切的概念有點像是用「色彩」，呈現或劃分出「空間」，藉以改變或詮釋該空間的氛圍。

▲2017年在東京表參道之丘內的耶誕裝飾。

顏色存在在人們周邊每一寸的空氣與空間中，透過整理、劃分跟重組，再延伸出更多的可能性，Emmanuelle 透過自己的觀察，將精華的色彩「抽出」再重新詮釋，展現出明亮、令人快樂的排列作品，然而這通常也反映出創作者內心的世界。

透過紙片或其他材質跟形狀，以小單位的集結將色彩融合，達到眼花撩亂卻又和諧平衡的視覺，是 Emmanuelle 獨特的直感，在日本、阿根廷的公共場域都展出 100 colors 系列作品的她，繼微風南山之後，將在 7／12 起與誠品合作，在敦南店公開她的最新藝術裝置。

▲100 colors 系列作品的公共藝術。

誠品在2019正式邁入30年，終於走入日本，在9月份開幕東北亞首間門市「誠品生活日本橋」，而起家的門店誠品敦南，卻因城市都更，將在2020年中走入歷史，Emmanuelle 預計以手工剪裁 8000 張紙片，融合誠品二字中「品」字意象，象徵承載著 1989 年至 2020 年敦南時光，建構人們駐足凝視、漫遊於光譜之中的空間。

▲2017年在日本國立新美術館展出的《數字之森》。