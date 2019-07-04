錶盒與錶背裝飾都是再生塑膠！　魏如萱站台Oris呼籲環保　

▲Oris今發表海洋三部曲套錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士機械錶品牌Oris關懷環境生態，宣布與慈善機構鯨豚保育協會(Whale and Dolphin Conservation)合作保護藍鯨，特別打造錶背鐫刻藍鯨圖案的限量錶，並與大堡礁限量腕錶III、潔淨海洋限量腕錶組成全球限量200組的套錶，最特別的是錶盒以回收再生的PET塑料瓶製成。

▲魏如萱喜歡中性大錶，今戴Oris藍鯨限量腕錶亮相。（圖／品牌提供，以下同）

今Oris邀請歌手魏如萱佩戴藍鯨限量錶宣傳，育有8個月大兒子Louis的她，非常關心下一代的未來，因此環保從自身做起，外出自備購物袋與餐具；而自身行頭也更節省，因怕兒子拉扯而少買許多飾品，「但衣服有買一些，因為尺寸變大了，還是要買一點讓自己開心一下」！

▲藍鯨限量錶的錶背鐫刻藍鯨圖案。

而腕錶她向來喜愛中性大錶，恰好戴Oris藍鯨限量錶滿足一下時尚魂。此款以Aquis潛水錶為基底設計，搭配水藍色錶圈與漸層面盤，錶背為藍鯨圖騰；與底蓋鐫刻珊瑚與澳洲南十字星座標的大堡礁限量腕錶III、潔淨海洋限量腕錶，構成海洋三部曲套組，台灣限量10套。

▲Oris藍鯨限量腕錶（中）僅以Oceans Project Trilogy限量海洋三部曲套組銷售，280,000元。

除了套錶的錶盒由回收再生的PET塑料瓶製作，當中潔淨海洋限量錶的錶背也是由再生塑料裝飾，象徵消除海洋廢棄塑料的決心，每款限量潛水錶都提醒世人重視海洋保育。

▲Oris潔淨海洋限量腕錶，錶背採用再生PET塑料製成並裝飾的底蓋，62,000元。