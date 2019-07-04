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最難追的星座女Top 5！天蠍是冰山美人、第一第二要求都很高

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▲最難追的星座女Top 5。（圖／翻攝pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自pexels

一定有很多人都有這樣的疑問，身邊有些女性朋友，明明人美心善、條件也不差，為何直到現在依舊單身？其實她們可能不是沒人追，而是她們太難追了！像是處女、雙子和天蠍就在最難追的星座女列表中名列前茅，但原因各不相同。以下就公開最難追的星座女Top 5，想追她們的人請先做好準備！

▲最難追的星座女Top 5。（圖／翻攝pexels）

▲天蠍女常給人冰山美人的印象。

Top 5：天蠍座

相當有個性的天蠍座一向我行我素，剛開始認識人就會開始在心裡為對方打分數，常被封為冰山美人的她們，其實是討厭油嘴滑舌的男生，所以很多人都會被她們看似冷漠的態度嚇跑。但其實天蠍女也不是最難打動的星座，只要一開始不怕被冰，順著她們的喜好慢慢靠近，冰山也是會融化的。

Top 4：摩羯座

謹慎踏實的摩羯座，其實在曖昧時期也是會有怦然心動的感覺，不過摩羯女的情感雷達比較遲鈍，對方的付出和體貼的小細節，她們不是故意忽視而是很難察覺，加上摩羯女也不擅長表達內心情感，要靠對方慢慢地一點一滴前進，她們才會逐漸打開心房。所以追求摩羯女是場持久戰，能堅持下來的人就能獲勝。

▲最難追的星座女Top 5。（圖／翻攝pexels）

▲水瓶女比起戀愛，更想多交一點朋友。

Top 3：水瓶座

水瓶女的難追可以算是小常識了，想拿下她們的心，一定先要搞懂她們的想法，但想要理解思想跳躍的水瓶座，確實也有難度。而且水平對於愛情的看法也很特別，她們不是那種非得戀愛不可的人，甚至會覺得自己一個人反而更自在，也因此容易導致她們寧可多交點朋友，也不想再往前一步。

▲最難追的星座女Top 5。（圖／翻攝pexels）

▲雙子座見多識廣，若是追求對象條件不夠好她們寧願單身。

Top 2：雙子座

雙子座女生的難追並不是因為她們被動，而是因為擅長社交的雙子本身就是情場高手，在被追求的過程中，對方剛有動作，她們就已經看透並能猜到後續，而且雙子女本身的社交活動很多，早已看過不少還不錯的異性，所以對雙子女而言，除非是優秀到值得她們放棄自由自在生活的對象，否則對她們來說，單身更美好。

Top 1：處女座

很要求細節又實事求是的處女座，絕對是最難追的星座！天生的理智和使命感使她們時時刻刻都知道自己該做什麼，甜言蜜語對她們來說沒什麼用，浪漫的招數也不見得有效。想追處女座的女生，最好從實際面下手，提升自己的能力、條件，對她們來說，各方面都有一定水準的人，才有繼續發展的可能。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 難追, 戀愛
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