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江詩丹頓曾創史上最貴錶來台展出　還有古董錶可買

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▲▼江詩丹頓 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲知名琺瑯微繪大師Anita Porchet 2010年作品，面盤重現夏卡爾繪製的巴黎歌劇院穹頂。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1755年的瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin），今年是創辦人之孫Jaques Barthelemy Vacheron與商人François Constantin合作的200周年，品牌以歷史上攜手合作的成功經驗，精心策畫「雙聯畫（Diptyques）」歷史回顧展，亞洲巡迴首站於台北101專門店登場，展至28日。

▲▼江詩丹頓 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲1979年推出的Kallista鑽錶鑲嵌130克拉祖母綠形切割鑽石，當時以500萬美元身價創下最貴錶款紀錄。

江詩丹頓精選17款古董時計來台展出，包括許多藏家的夢幻逸品—琺瑯微繪大師Anita Porchet於2010年製作的彩繪錶，面盤呈現夏卡爾繪製的巴黎歌劇院穹頂圖案；時間軌跡再往前推，展出1979年問世的Kallista鑽錶，共鑲嵌130克拉祖母綠形切割鑽石，當時以500萬美元身價創下最高價錶款紀錄。

▲▼江詩丹頓 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲與珠寶商Ferdinand Verger合作的胸針錶（左）與窗簾錶。

珠寶商Ferdinand Verger與江詩丹頓的合作，也創造不少驚奇火花，此次展出雙方攜手打造的珠寶胸針時計，以及當年為保護鏡面而生的「窗簾錶」，一步步引領錶迷回味經典之作。

▲▼江詩丹頓 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲江詩丹頓與Arianee合作運用區塊鏈技術推出數位認證證書。

除了欣賞非賣的古董作品，江詩丹頓第4度引進Les Collectionneurs收藏家系列，均為可銷售的古董時計，品牌從拍賣場或私人藏家收購回20世紀以來最具代表性的設計，經過整理與保養，再與錶迷分享，均附原廠修復鑑定證書與2年國際保固，錶主同時可透過數位認證證書，手機一掃即了解錶款歷經幾代匿名擁有者、維修紀錄，等同「血統證明」。

▲▼江詩丹頓 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Les Collectionneurs系列1927年18K黃金計時懷錶，680,000元。

鐘錶收藏家曾士昕表示，選購古董錶講求「真、精、新」，必須是原廠真品、工藝精湛、保存良好，若加上稀有性，更具吸引力。此次江詩丹頓引進16只可銷售的古董錶，價位約從50萬元起的銀質懷錶，至上百萬元的三重日曆月相錶等複雜功能錶款均備。

▲▼江詩丹頓 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼江詩丹頓 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Les Collectionneurs系列1945年18K黃金計時碼錶（上）1,390,000元，1949年18Ｋ黃金三重日曆與月相男錶1,170,000元。

關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, 古董錶
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