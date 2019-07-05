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從雙宋離婚到李晨范冰冰分手！看到戀愛與婚姻本就不同

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▲童話故事與現實無法並存？終結王子公主的美好結局，只能抱著無止盡的惋惜嗎。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@kyo1122、范冰冰微博）

2019 年 6 月 27 日，先是爆出了南韓巨星夫妻宋慧喬、宋仲基離婚的震驚消息，轟動整個國際娛樂圈；當我們還沉浸在「不敢置信」的情緒裡時，又出現了中國人氣女星范冰冰和男友李晨分手，結束 4 年感情的消息。這兩大新聞，立即在媒體上無限渲染，大家紛紛表示出惋惜的心情，有不少人更聲稱這天是「國際分手日」。

身為演藝人員，向來都是大眾所關注的焦點，他們的一言一行無形中對社會的形象而言，也有著某部分的影響力。當世人以為的夢幻婚姻、美好結局走向終點時，結果並不是只能用「失敗」來形容，而是在這段婚姻裡、此份感情中，我們體認到了什麼？失去了什麼？又得到了什麼？

戀愛與婚姻本來就不在同一個頻率上

▲童話故事與現實無法並存？終結王子公主的美好結局，只能抱著無止盡的惋惜嗎。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@kyo1122）

人在處於熱戀期的時候，會盡可能地表現出自己最完美的那一面，即使對方的興趣不是自己喜歡的，但為了討另一半歡心，也有辦法「假裝」迎合，但將這向思維套入婚姻，基本上便是萬分困難。

婚姻是一生的責任，也是一輩子的相處；戀愛是一秒的怦然心動，也是一瞬間美好。雖然無法得知令他們放下感情的原因到底是什麼，可以確定的是，雙方對彼此的忍受已越過自己的底線，甚至到了沒辦法接受的地步。如果是你，你會選擇努力維持表面做到社會大眾對你們的期待，還是聽從自己心裡的聲音呢？

我們不再是我們，我們依然是我們

▲童話故事與現實無法並存？終結王子公主的美好結局，只能抱著無止盡的惋惜嗎。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@bingbing_fan）

結束一段交往多年的感情，不捨之情完全不在話下，那麼多日子裡所累積的習慣、以及對對方的依賴，一時之間要全然放手，真的不是一件容易的事。

看到范冰冰和李晨這一對所發表的「分手宣言」：「我們不再是我們，我們依然是我們。」文字的表現上似乎有點不協調，卻又是那麼地真實。

沒有誰規定交往的時間長就應該邁向婚姻，每個人對人生都有選擇、規劃的權力，也許 4 年前我們相襯、4 年後卻不相襯；撇開是非對錯，回顧這段感情歷經過的點點滴滴，也許誰都沒有改變，又或者我們都在無預警的情況下，成為了不適合彼此的那個人。

一個人也不算太壞，但請永遠相信愛

▲童話故事與現實無法並存？終結王子公主的美好結局，只能抱著無止盡的惋惜嗎。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@kyo1122）

即便愛已消逝，關於「愛過」的回憶卻是清晰深刻的。

編輯一直認為，人類富有的七情六慾，正是我們可以主宰萬物的最佳鐵證。蔡依林曾經說過：「感情失敗，不代表你整個人都失敗。你也許無法成為別人的王子或公主，但你可以做自己感情世界最豐富的國王或女王。」

縱然未來需要一個人面對生活，也請想想在這段放手的感情中，你得到了什麼，要怎麼要調整自己成為更好的人，你所擁有的愛如何分配，除了自己誰也沒有辦法給你答案。

愛，是存在紛擾世界裡的一片美好。即便它不見得會始終如一地存在，有時像曇花、像煙霧般在短暫的時間內逝去，可它卻是支撐我們心靈的重要元素。致正在愛裡走不出來的你、正在享受愛的你，只要還有愛人的力量，都是值得被祝福的。

延伸閱讀：

致輕熟女：切斷一段關係並非狠心，而是為了朝更好的自己邁進

完美伴侶真的存在嗎？除了責任感，由內而外的成熟與體貼也是必要條件

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 婚姻, 愛情, 藝人, 明星, 宋慧喬, 宋仲基, 范冰冰, 李晨, 國際分手日, 離婚, 分手
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