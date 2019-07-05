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Giorgio Armani寄情水淡香精新香登場！超可愛限量迷你瓶只送不賣

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▲Giorgio Armani寄情水淡香精新香登場。（圖／記者張毓容攝）

▲全新升級的「di Gioia寄情水淡香精系列」加入了新香氣。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

擁有「小胖瓶」和「人生粉底」水慕斯粉底等經典神級美妝品的Giorgio Armani，除了唇釉、粉底好用到出了名，其推出的香氛系列也深受許多好萊塢女星名媛的喜愛。今年，在適合清新香氣的夏季裡，Giorgio Armani將其最著名的三大系列之一「di Gioia寄情水淡香精系列」全新升級包裝，更推出以梔子花為主的全新香調，打造出四種別具特色的清新調香氣，讓你享受清新純淨卻不無聊的迷人香氛。

▲Giorgio Armani寄情水淡香精新香登場。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani di Gioia寄情水淡香精系列，50ml/100ml，NT$2,650/NT$3,800。（圖／品牌提供）

全新「di Gioia寄情水淡香精系列」以大自然的晨曦、暮色、空氣與水為靈感，打造出四種截然不同的清新調香氣，像是花香木質調的黃瓶「寄情水薄暮澄光」，以近來很熱門的梔子花搭配木質香氣，是帶著優雅氣息的清新香氣；柑橘木質調的綠瓶「寄情水碧綠波光」則是充滿活力的清新香味；花果香調的粉瓶「寄情水粉紅晨曦」則是每個女生都會愛的溫暖小清新；而水生花香調的藍瓶「寄情水湛藍氣息」則加入鹽香調帶出最乾淨純淨的清新氣息。

▲Giorgio Armani寄情水淡香精新香登場。（圖／品牌提供）

▲全新瓶身清透粉嫩的好夢幻。（圖／品牌提供）

而全新包裝以清透的琉璃流線瓶身，象徵女性清新曼妙的靈魂身段，搭配Giorgio Armani香水經典的寶石紋路瓶蓋，以淡粉、淡黃、淡藍、淡綠的色澤調和，整瓶淡香精不只香味清新，就連瓶身都美得好仙好清新，光是在擺在梳妝台就夠賞心悅目的。

除此之外，「di Gioia寄情水淡香精系列」堪稱是Giorgio Armani香氛裡最好入門的一款，不僅是任何人都能駕馭的舒爽清新香調，對比動輒上萬元的「高級訂製服系列」而言，售價也是最親民、無負擔的系列，可說是anyone、anytime、anywhere都適合用的一瓶香氛啊！

▲Giorgio Armani寄情水淡香精新香登場。（圖／記者張毓容攝）

▲等比例縮放的可愛精巧版，買任一瓶就送。（圖／記者張毓容攝）

為了歡慶新香上市，Giorgio Armani還特別推出了買大送小的限定活動，即日起，凡至全台Giorgio Armani專櫃及亞曼尼精品美妝官方線上旗艦館，購買全新「di Gioia寄情水淡香精系列」(100ml或50ml皆可)，即贈同比例縮小的5ml精巧版，全台限量250個，贈完為止。

▲Giorgio Armani寄情水淡香精新香登場。（圖／品牌提供）
▲寄情水薄暮澄光淡香精。（圖／品牌提供）
前味：佛手柑、雙瓣茉莉
中味：梔子花
後味：木質香調

▲Giorgio Armani寄情水淡香精新香登場。（圖／品牌提供）

▲寄情水碧綠波光淡香精。（圖／品牌提供）
前味：薄荷葉、義大利檸檬初榨花萃
中味：白色水茉莉
後味：雪松木精萃、黑糖

▲Giorgio Armani寄情水淡香精新香登場。（圖／品牌提供）

▲寄情水粉紅晨曦淡香精。（圖／品牌提供）
前味：甜梨、荔枝佛手柑
中味：茉莉、玫瑰牡丹
後味：白麝香、鼠尾草琥珀

▲Giorgio Armani寄情水淡香精新香登場。（圖／品牌提供）

▲寄情水湛藍氣息淡香精。（圖／品牌提供）
前調：鹽香調、橘子和橙花
中調：牡丹、依蘭
後調：廣藿香、柏樹、苔蘚

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關鍵字：

Giorgio Armani, 亞曼尼, 香水, 香氛, 淡香精, 清新, 寄情水淡香精, 梔子花
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