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不只化妝水能冰，6個美妝小物放冰箱更好用，還能延長壽命

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@makeupfridge、@j.hannah、@jomalonelondon、@glamglow、@refa_usa

到了夏天如果不開冷氣的話，常常一邊保養一邊流汗，臉部肌膚溫度太高的話也不好上妝、容易脫妝，實在是很困擾，所以有些女孩習慣把保養品冰在冰箱中，要用的時候就能夠冰冰涼涼的、還能幫臉部降溫，以下這些我們平常會用到的保養、美妝小物都很適合放在冰箱中保存喔。

＃化妝水、凝凍

用冰過的化妝水濕敷能讓人神清氣爽，舒緩效果加倍，凝凍類型的保養品也很適合放冰箱儲存，尤其是曬後，最需要冰涼的護理、降溫和保濕，蘆薈冰起來擦身體也很舒服。另外像是這種擴口瓶的包裝，因為常開開關關用手觸摸，放在冰箱低溫冷藏還能讓減少細菌孳生。但是含有油類的精華油等保養品就不建議放冰箱喔！

▲放冰箱的美妝小物。（圖／翻攝自品牌IG）

＃眼霜

早上起床眼睛容易水腫的女孩們，可以試試看把眼周保養品冰在冰箱中，使用時搭配按摩，消水腫的速度、效果會更顯著喔！

＃臉部按摩器

現在也很流行這樣子的臉部按摩器，金屬的表面冰過之後更冰涼！用起來更舒服，在做拉提、按摩穴道時也能減少摩擦感，許多國外女生都是這樣做呢～

▲放冰箱的美妝小物。（圖／翻攝自品牌IG）

＃香水

因為台灣天氣炎熱，如果房間內採光太好、白天沒開冷氣的話，其實對香水的保存是有不好影響的，強光和高溫都容易讓香水產品揮發，反反覆覆也容易變質，味道會改變，冰在冰箱中能延長保存期限。

▲放冰箱的美妝小物。（圖／翻攝自品牌IG）

＃指甲油

大家可能都沒想過指甲油可以冰冰箱吧？不過只要在使用前15～20分鐘拿去冰就好囉，低溫可以保持裡頭色素的懸浮，塗起來會比較均勻，而且低溫的指甲油塗起來更快乾，但是要記得視品牌而定實驗看看喔，也可能冰太久變得稠稠的。

▲放冰箱的美妝小物。（圖／翻攝自品牌IG）

＃面膜

面膜一樣也是使用前20～30分鐘冰冰箱就好囉！降溫舒緩的效果一級棒，急救很有用，但是長期冰著可能會降低成分的活性。

▲放冰箱的美妝小物。（圖／翻攝自品牌IG）

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關鍵字：

美妝, 保養, 冰箱, 美妝小物
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