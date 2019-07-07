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LV豪華疊疊樂正式發售！漸層色彩、經典花紋　一組要價10萬元

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編輯／Duke

近期LV（Louis Vuitton）所發售的配件，真的是讓人為之一亮，不但奢華也具備話題性。先前為各位介紹要價近台幣90,000元的沙灘排球與球拍後，LV再度迎來超昂貴配件的正式發售，而這個單品正是Monogram花紋疊疊樂。

▲超奢華配件。（圖／翻攝自IG@jaychou、LV、Chanel）

▲使用Monogram花紋的疊疊樂。（圖／翻攝自LV）

▲超奢華配件。（圖／翻攝自IG@jaychou、LV、Chanel）▲超奢華配件。（圖／翻攝自IG@jaychou、LV、Chanel）

▲LV還推出要價近台幣90,000元的沙灘排球與球拍。（圖／翻攝自LV）

由LV打造的奢華疊疊樂運用了漸層的設計，其中，最上層的顏色為淺藍色、最下層則是深紅色，每塊積木均以樹脂玻璃製成，並搭配Monogram花紋點綴，而且手提樹脂玻璃盒還特別使用皮革手柄，方便使用者攜帶，另外，對於積木總數好奇的朋友，LV官方公佈的數量為54塊。

▲超奢華配件。（圖／翻攝自IG@jaychou、LV、Chanel）

▲顏色由上至下為淺藍色與深紅色。（圖／翻攝自LV）

▲超奢華配件。（圖／翻攝自IG@jaychou、LV、Chanel）

▲以樹脂玻璃打造。（圖／翻攝自LV）

▲超奢華配件。（圖／翻攝自IG@jaychou、LV、Chanel）

▲積木數量為54塊。（圖／翻攝自LV）

其實3月的時候，此款Monogram花紋疊疊樂就已經可以至專櫃預購，但當時價格外傳是台幣60,000元左右，不過，待LV正式發售時的價格卻高達台幣105,000元，這一來一往差距了台幣40,000元左右，真的是非常嚇人，如果有預算購買的朋友，可以致電LV詢問還有沒有存貨哦！

此外，同樣來自法國的精品香奈兒（Chanel），今年也有出現超昂貴的配件，像是以漆木搭配Chanel Logo的滑板，要價美金7,700元（約台幣元231,000元）、採用銀色為主調的衝浪板，要價美金8,900元（約台幣267,000元）以及周董（周杰倫）也有購入的小牛皮材質籃球，售價則是台幣73,100元。

▲超奢華配件。（圖／翻攝自IG@jaychou、LV、Chanel）

▲以漆木製作而成的滑板。（圖／翻攝自Chanel）

▲超奢華配件。（圖／翻攝自IG@jaychou、LV、Chanel）

▲擁有Chanel Logo的銀色衝浪板。（圖／翻攝自Chanel）

▲超奢華配件。（圖／翻攝自IG@jaychou、LV、Chanel）▲超奢華配件。（圖／翻攝自IG@jaychou、LV、Chanel）

▲周董也有購入香奈兒設計的籃球。（圖／翻攝自IG@jaychou、Chanel）

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關鍵字：

LV, 昂貴, 配件, Monogram, 疊疊樂, 奢華, 法國, 香奈兒, 周杰倫
fashion.net

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