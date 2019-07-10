捨棄電影、網美餐廳！月底省錢約會8個行程　平淡的浪漫很幸福

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash、Pinterest

現代人平常的休閒活動，因為放假日數不多很難出遠門踏青，所以不外乎就是去逛百貨公司、看電影、吃漂亮的網美餐廳，拍拍照、打打卡，尤其是居住在大城市的情侶們應該都知道，出門約個會就要花掉好幾個錢，每個人總是有月底窮窮的時候吧？也不能說沒錢就不約會，以下就來看看想省錢的話約會可以做什麼呢？

＃在家看劇

不想花錢的行程首選當然是宅在家看電視囉！現在網路上的正版資源很多，好看、評價高的影集多到不行，兩個人一起挑一部在家看一整個下午，配個零食吃，悠哉又放鬆。

＃陪男／女友整理房間

其實一起整理房間是很有趣的事，有時能發現一些充滿回憶的東西，不論是有關兩人的或是在遇見彼此之前的事，一起分享、回憶都能讓彼此更親近，也可以一起討論房間的擺設，通常一整理起來就沒完沒了～

＃一起煮飯／做點心

每次約會都要出去外面餐廳吃多貴啊？偶爾翻開冰箱，用現有的材料煮一頓晚餐、做小點心省錢又健康，兩個一起煮飯的話雖然到最後可能都在玩，做出來的結果也不一定好吃，弄得亂七八糟的，但也算是很幸福的行程吧～

＃玩雙人電視遊樂器

其實喜歡打電動的女孩也不少，不過男生們在家裡可以準備幾款不這麼血腥、暴力的遊戲，讓女友也願意一起玩，玩雙人模式、輕鬆的小品遊戲，過程互相打鬧一定很開心～就算最後女孩們覺得無聊了也可以趴在男友身上耍廢～

＃彈樂器、唱歌

如果情侶之間有人會樂器的話，平常在家可以和另一半彈彈琴、唱唱歌，或是教另一半彈琴，就算不會樂器也沒關係，把音響開大聲、唱歌跳跳舞，也可以度過一個愜意的午後。

＃爬山

如果月底沒錢了卻還是悶不住想出門的話，最適合一起去動一動了，最推薦情侶們可以一起去爬山了！不需要去爬那種需要重裝上陣、險峻的高山，只要是市區附近那種短短、輕鬆的步道就好了，能稍微運動一下十分健康。

＃野餐

其實野餐並沒有想像中那麼麻煩，如果不是想要拍網美照，那麼就不用準備太豐盛的食物，也不用去太漂亮的地方，只要從家裡帶一點零食、冷菜，裝幾瓶水，就可以到附近公園、河堤邊鋪野餐墊野餐了，距離交通許可的話，到海邊也很浪漫，能混一個下午到晚上看完夕陽再回家。

＃吃飽手牽手去散步

如果想出門卻不想流太多汗的話，稍微散散步是最簡單了，在家吃完晚餐後，出門消化一下，手牽著手慢慢的走，也不用特別設定目的地，就直接走出家門亂晃，吹吹風、聊聊天，一兩個小時後再慢慢回家，有種平淡的幸福感。

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