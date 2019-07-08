美國IKEA最新推出限量漁夫帽！一頂80元完售，炒賣價飆破15倍

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@bucketstoredk 、@mateklaer、Twitter@virgosmut

IKEA近年來逐漸成為另類潮牌，除了與Off-White聯名的地毯被搶翻，造成千人排隊的盛況，就連旗下經典藍色尼龍袋也總是被製作成趣味單品，可見其受歡迎的程度。然而現在又多出一樣搶破頭的商品，那就是尼龍漁夫帽「Knorva」。

經常去IKEA的民眾，家中一定都藏著一件藍色尼龍袋，除了方便攜帶，材質耐用防水，可以說是IKEA另類熱銷商品。日本也曾經推出過縮小版的藍色購物袋吊飾 KNÖLIG（クノーリグ），就像被縮小燈照到一樣，長僅9 公分、高 7 公分，宛如手掌一般的大小，用來裝唇膏、會員卡都很適合，開賣立馬被瘋搶。

而此次「Knorva」尼龍漁夫帽，同樣使用藍色尼龍材質，在中間的帽簷處印製上IKEA的經典黃色LOGO，翻開內部，一樣有著鮮艷亮麗的黃色，和外部相映襯，許多年輕女孩們戴起來，顯得時尚可愛，立刻變身潮人。這款「Knorva」尼龍漁夫帽的價格也很親民，目前只有在美國販售，售價僅$2.49美元（約NT$80）。

其實漁夫帽的火紅還有其他原因，因為在官網上沒有相關購買資訊，就有網友在推特發文求助IKEA，「哪裡可以買到Knorva？」，眾多網友爭相回應之下，最後甚至釣出官方解答，引起軒然大波。

連炒賣業者也看上商機，現在在知名網購平台上，最高也炒出了30美金的價格，翻了約15倍，依舊不減熱度。所以想擁有 「Knorva」尼龍漁夫帽的民眾，不妨耐心等待一下來台販售的消息。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App