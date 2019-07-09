《檢索詞》李多熙「霸氣姐姐妝」學起來　一看就知道不好惹

韓劇《請輸入檢索詞WWW》最近討論度超高，不僅劇情緊湊、劇中幾位主角化學效應又強，其中史嘉莉（車賢）個性非常霸氣，雖然容易動怒爆氣、但路見不平又會拔刀相助，是個非常有個性的人設！

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演活了劇中容易衝動、可愛霸道的個性，李多熙的強勢感妝容先學起來、以後再也沒人敢欺負妳！

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#李多熙強勢妝容關鍵1：全包式眼線



首先就是重點眼線筆，建議選擇可以畫出銳利線條的眼線液，另外全包式眼線下眼線、眼頭部分一定會特別容易暈染，所以建議特別注意防水、抗油的款式。

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另外一點就是睫毛膏，除了眼線外緣用眼影暈染、降低銳利感強調女人味之外，長睫毛也是關鍵，更可以降低強勢感，讓雙眼不被眼線吃掉、更放大！

▲編輯推薦（左起）dejavu 刷出假睫毛放肆驚艶超長進化版，NT$370；ETUDE HOUSE 極限萌翹搶眼睫毛膏（防暈染），NT$420；1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，NT$390。（圖／品牌提供）



#李多熙強勢妝容關鍵2：絲絨霧光底妝



光澤感太強的底妝容易給人楚楚可憐的感覺，所以強勢感的妝容底妝關鍵就在絲絨霧光感，除了李多熙之前公開的愛用粉底BOBBI BROWN之外、編輯也推薦另外三款絲絨感底妝：

▲BOBBI BROWN 無瑕持久粉底液，30ml／NT$1,850（圖／IG@dahee0315）



▲編輯推薦，蘭蔻 零粉感超持久粉底，30ml／NT$2,000；雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底，30ml／NT$1,500；媚比琳 FIT ME反孔特霧粉底液，30ml／NT$340。（圖／品牌提供）

#李多熙強勢妝容關鍵3：唇色不重要、飽和度才是關鍵



看一下李多熙在劇中的唇色，除了基本款的強勢大紅唇之外、連裸色調的唇膏被多熙歐妮一擦也有強勢感，除了跟眼妝有關之外、唇彩的飽和度很重要，越清透的唇彩就容易給人溫柔感，所以建議選擇偏飽和的色調最可以打造強勢歐妮的妝容！

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除了多熙歐妮之前自己推薦過的DIOR超惹火唇膏之外、編輯也另外推薦兩款飽和度高的唇彩：

▲DIOR 超惹火唇膏 #999，NT$1,200（圖／IG@dahee0315）

▲編輯推薦，YSL 奢華緞面漆光唇釉 #416，NT$1,280；雅詩蘭黛 奢華慾望訂製唇膏 #305酒釀紅梨，NT$1,500（圖／品牌提供）



最後看一下這個砸車的片段，真的是帥氣值直逼男主角、只能說多熙歐膩演女二真的太可惜啦（誤）！

文／美人圈

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