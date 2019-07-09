fb ig video ETtoday search mobile

《檢索詞》李多熙「霸氣姐姐妝」學起來　一看就知道不好惹

> >

韓劇《請輸入檢索詞WWW》最近討論度超高，不僅劇情緊湊、劇中幾位主角化學效應又強，其中史嘉莉（車賢）個性非常霸氣，雖然容易動怒爆氣、但路見不平又會拔刀相助，是個非常有個性的人設！

圖片來源：IG@dahee0315

演活了劇中容易衝動、可愛霸道的個性，李多熙的強勢感妝容先學起來、以後再也沒人敢欺負妳！

圖片來源：IG@dahee0315

#李多熙強勢妝容關鍵1：全包式眼線

首先就是重點眼線筆，建議選擇可以畫出銳利線條的眼線液，另外全包式眼線下眼線、眼頭部分一定會特別容易暈染，所以建議特別注意防水、抗油的款式。

圖片來源：IG@_mjutu_

另外一點就是睫毛膏，除了眼線外緣用眼影暈染、降低銳利感強調女人味之外，長睫毛也是關鍵，更可以降低強勢感，讓雙眼不被眼線吃掉、更放大！

▲編輯推薦（左起）dejavu 刷出假睫毛放肆驚艶超長進化版，NT$370；ETUDE HOUSE 極限萌翹搶眼睫毛膏（防暈染），NT$420；1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，NT$390。（圖／品牌提供）

#李多熙強勢妝容關鍵2：絲絨霧光底妝

光澤感太強的底妝容易給人楚楚可憐的感覺，所以強勢感的妝容底妝關鍵就在絲絨霧光感，除了李多熙之前公開的愛用粉底BOBBI BROWN之外、編輯也推薦另外三款絲絨感底妝：

▲BOBBI BROWN 無瑕持久粉底液，30ml／NT$1,850（圖／IG@dahee0315）

▲編輯推薦，蘭蔻 零粉感超持久粉底，30ml／NT$2,000；雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底，30ml／NT$1,500；媚比琳 FIT ME反孔特霧粉底液，30ml／NT$340。（圖／品牌提供）

#李多熙強勢妝容關鍵3：唇色不重要、飽和度才是關鍵

看一下李多熙在劇中的唇色，除了基本款的強勢大紅唇之外、連裸色調的唇膏被多熙歐妮一擦也有強勢感，除了跟眼妝有關之外、唇彩的飽和度很重要，越清透的唇彩就容易給人溫柔感，所以建議選擇偏飽和的色調最可以打造強勢歐妮的妝容！

圖片來源：tvN

除了多熙歐妮之前自己推薦過的DIOR超惹火唇膏之外、編輯也另外推薦兩款飽和度高的唇彩：

▲DIOR 超惹火唇膏 #999，NT$1,200（圖／IG@dahee0315）

▲編輯推薦，YSL 奢華緞面漆光唇釉 #416，NT$1,280；雅詩蘭黛 奢華慾望訂製唇膏 #305酒釀紅梨，NT$1,500（圖／品牌提供）

最後看一下這個砸車的片段，真的是帥氣值直逼男主角、只能說多熙歐膩演女二真的太可惜啦（誤）！

文／美人圈　

【延伸閱讀】

《檢索詞WWW》致敬《鬼怪》死鬼CP經典場面！李多熙7個帥炸角色，就愛姐的氣勢

李多熙《WWW:請輸入檢索詞》新戲造型！超帥柔道女強人，還喜歡在家看狗血劇

李多熙萬年女二熱搜！顏值實力都在線，私下超反差傻大姐魅力放送

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

Beauty美人誌, 請輸入檢索詞WWW, 李多熙, 美妝
fashion.net

熱門文章

歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

孫芸芸看FENDI高訂秀集郵水行俠！樂喊：交了新朋友

「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造拼接皮革的婚紗！

「餅乾涼鞋」開箱！焦糖厚底配魔鬼氈　台灣限定連南韓都買不到

姚元浩的夢幻跑車推聯名錶　限量殘酷不買行嗎？

禾浩辰「一日一餐」瘦出小V臉　自爆最近愛戴報童帽裝可愛

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

《獅子王》經典場景搬上串飾　戴著看電影最潮

日本掀起黑物熱！從彩妝看性格、你是眼線派還是睫毛膏派？

ET Fashion

推薦閱讀

冠軍大爆冷！日本Cosme2019 上半年「最佳唇膏」TOP3揭曉

醫生用「番茄減肥法」月瘦11公斤　切薄片微波吃好簡單

魯蛇請注意！美國研究：單身比結婚者少活17年

《玩具總動員》最動人的11金句　「不要因為結束而哭泣，要為曾經發生過而微笑」 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 3種NG洗頭法讓你出油、搔癢又頭臭！皮膚科醫師：深層清潔不一定好 別再換衣服了！研究：女性「決定穿什麼出門」一生耗時五個月 美國IKEA最新推出限量漁夫帽！一頂80元完售，炒賣價飆破15倍 擦好擦滿！10款口碑最好「開架防曬乳」評比　CP值高500元有找 奧斯塔羅12星座一周運勢0708-0714　獅子小破財、射手職場開桃花

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面