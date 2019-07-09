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別再換衣服了！研究：女性「決定穿什麼出門」一生耗時五個月

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編輯／Ann  圖／翻攝自unsplash

不知道女孩們有沒有同樣的經驗，那就是出門前總是會在衣櫃前站上很久，一定要換上三四件衣服，思考許久之後，才能美美的出門。不過好奇的是，「很久」的時間到底是多久呢？英國研究終於解答了這個問題，「女人一生決定穿什麼，累計耗時約5個月。」

▲研究。（圖／翻攝自unsplash）

英國一家專業制服供應商找來了2000名女性作為研究對象，主要調查女性每天在穿衣上花費的時間，實驗結果十分驚人。原來從18歲開始至65歲止，女性花了長達五個月的時間，在挑選衣物上。研究結果還顯示出，我們每個工作日的早晨，也就是出門前，平均要花上12分鐘挑選衣服，而週末則要10分鐘，最可怕的是外出約會時，竟然高達27.5分鐘，接近半個小時。

▲研究。（圖／翻攝自unsplash）

另外研究還指出，有54%女性從昨晚或是一起床就開始思考自己該穿什麼，不過就算是提前思考，卻仍然有三分之二的女性會一而再的試穿、脫下，對自己的衣著毫無頭緒。接著竟然有15%的女性會在出門之後，因為後悔穿錯衣服，選擇再度回家更衣。

▲研究。（圖／翻攝自unsplash）

看到這些感同身受的數據，應該不少女性都會點點頭。研究人員也解釋，37%的女性之所以會花費時間去思考穿衣這件事，是因為場合、天氣、對象等多種因素。顯然穿衣已經不是為了自己，更多是為了別人。所以下次出門時，不妨減少思考，選擇穿上自己喜歡的，一定會為生命省下大把時間。

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