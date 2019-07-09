fb ig video ETtoday search mobile

12星座7月愛情運勢大公開！獅子終結單身、天蠍產生口角爭執

> >

進入7月巨蟹座的月份，代表著內在的不安與情緒上較不穩定，面對關係中的一些狀況，需要懂得區分是自己的觀點還是事實，有時需要更多的耐心與時間，才能看見自己的愛情習題。可以參考自己的金星星座、月亮星座，另外也可以看看太陽星座。

基本宮－牡羊座

對愛要有不同的看法

進入7月，妳的火氣變大，少了耐心包容與伴侶相處，面對心中的怒火，妳會認為是對方造成的，氣他不夠懂妳，也因此會有較多抱怨，但是當妳不斷的用情緒來講事情，反而會讓彼此溝通更複雜，學習把事情和情緒分開，才有機會讓關係一起成長，此時耍任性是沒用的喔。

單身的牡羊會有較多的擔憂，面對接下來的感情，心態有點封閉，害怕過往的模式會帶入未來的感情中而遲遲無法敞開內心，但妳其實依然渴望感情的來臨，只是當妳愈是恐懼時，會用更多理由藉口把自己武裝起來，隱藏真實可愛的一面，別再用忙碌來逃避了！此時的運勢正是開始揭露內在隱藏的恐懼，讓妳可以更走向自己內心。

▲星座。（圖／Getty、unsplash）

基本宮－巨蟹座

內在過去的情感創傷，將開始來面對

巨蟹座這幾個月都在經歷土星與冥王星合相，所帶來的衝擊，巨蟹的主宰行星是月亮，月亮代表著從小如何從母親（女性）那邊學習到如何情感流動，與內在不安全感如何相處的課題，而7月屬於巨蟹的月份，也代表如果妳願意與『內在的母親』開始相處時，那麼與伴侶的關係也會愈來愈親密，重點是當妳感到受傷時，先別急著把自己關起來不溝通，而是應該盡量告訴對方心中想法比較好。

單身的巨蟹很有可能在7月會有讓妳感到崇拜的對象，但這樣的關係比較像是一種迷戀，還談不上愛，而一個人獨處時，很容易感到慌亂焦躁，深怕自己是否遇不到合適的對象，但此時的巨蟹，正是需要進修與獨處的時候，如果不提升內在，那麼在之後的關係中，也很容易失去自己，而巨蟹在7月也會遇到水星逆行，多注意交通、或是情緒上較多起伏。

基本宮－天秤座

未知的變化到來突破過往行不通

單身的天秤座在7月很有機會出現心動對象，很有可能這個人與過往所喜歡的類型是不一樣的，雖然不一定會穩定下來，但也因為這個過程，可以讓妳看見，在過去面對感情時，可以改變的突破點，但在人際關係上，要注意言行，過多的判斷有時會讓自己更是迷惘。

天秤座在7月與伴侶的關係時好時壞，因為心中對自己有股失望感延伸到感情上，怕自己的能力不足，而付出不夠，尤其對於工作上的得失心較大，也容易影響到關係，以為自己不夠好而不值得被愛，但面對某些事又太過自滿，容易有準備不足的現象，此時的妳需換個溝通方式和學習方式。

▲星座。（圖／Getty、unsplash）

基本宮－魔羯座

出現新方向，學習為自己選擇

魔羯座進入巨蟹座的月份，正是重新啟發自我的時候，此時的妳會有更多的不安，但也代表著正在跨出自己熟悉的環境，別把自己侷限在同樣的圈子，其實妳內心渴望這麼做很久了，土星與冥王星讓魔羯座啟動了心靈的力量，開始探索內在，當妳愈了解自己也會更懂得與身邊的伴侶相處。

單身的魔羯座很容易忽略內在的感受，此時妳的外在環境正在改變中，有時會讓魔羯更只顧著鞏固原本的安全感，而忘了讓自己學習靜下心來感受內在，魔羯座有個機會遇到在心靈上感覺契合的對象，也會需要耐心磨合，這些種種的發生，會開始改變以往堅定不移的價值觀。

固定宮－金牛座

人際運正在轉變真相漸漸浮現

金牛座從6月下旬開始，會發現自己的人際圈開始有些不同，到7月更是明顯，海王星開始在妳的團體人際面逆行，這是一個機會去看見自己以往的固執，或是在與人相處上一直不願面對的盲點，反之，有的金牛因為海王星的逆行，會更不想面對，而讓自己更執著於自己是對的狀態，從與人的相處，妳需反觀自己的感情模式，如果妳願意選擇面對，將會有一番新的啟發。

金牛座在7月時與家人的關係會是與自己相處的關係需要調整，水星逆行會讓妳面對一些人會有很大的憤怒，容易口不擇言，戀愛運勢要注意是否過去自己一直認定對的方式，其實已經行不通了，也將在這段時間開始瓦解，別過於堅持自己認為的，才有機會找出相處之道。

▲星座。（圖／Getty、unsplash）

固定宮－獅子座

言語別過於苛刻，易傷人傷己

在7/8開始水星將從獅子逆行回巨蟹，到8月初才開始順行，獅子座在水星逆行這段時間，會發現自己容易詞不達意，在關係中很容易口角而傷害到感情，或是更想要表現自己來獲得伴侶認同，而易產生挫折感，有些事情的進度開始變得較為緩慢，更會想要尋求伴侶支持的力量。

單身的獅子座今年都還有不錯的機會終結單身，有個幸運之星來協助和（木星）眷顧，但從6月就開始木星開始在獅子的戀愛宮逆行，在7月還是持續著，與人相處不要太誇大自己，容易給人有不誠實的印象，或是要多花點時間了解一個人，才不會在之後覺得被外在所蒙騙，又或是對自己感到自卑，但卻刻意顯現很有自信的樣子。

固定宮－天蠍座

留意愛情所帶來的震盪或陣痛

單身的天蠍座很有可能在7月更陷入膠著的狀態，可能曖昧的對象一直讓妳心懸在半空，而在這段時間會開始感到極度的不平衡，有的天蠍覺得自己陷的太深，但這現象也代表自己花太多時間在別人身上，不平衡的感受浮現，其實是關於不愛自己的一種內在呼喊，妳需要花點時間才能看見真相。

而天蠍座與伴侶的相處中，妳希望生活中可以出現一些新的元素，讓彼此可以一同成長，但因為在這方面的想法彼此是有差距的，因此這段時間的溝通也容易產生口角或冷戰，或是開銷太大，因此兩人需要重新調整一下用錢的模式，不然關係中將有更多壓力產生。

▲星座。（圖／Getty、unsplash）

固定宮－水瓶座

怕過於安定而失去樂趣

單身水瓶、或害怕為感情下承諾的水瓶，在7月開始產生一些奇妙的價值觀，身邊偶爾出現若有似無的對象，這像一面鏡子，映照出自己內心對於安定的無感，有時會以為是沒遇到對的人，但事實上妳的價值觀在這段時間正悄悄的變化著，妳可以找個時間靜下來，好好整理自己並思考是否過去對於愛的認知其實是行不通的，才會無法安定呢？

水瓶座在7月份與伴侶相處上，自己很需要被關注，渴望對方把焦點放在自己身上，從中感受到被愛，但也容易陷入爭執的狀況，或是過於委屈自己，把對方放在高高在上的位置，而看扁自己，這些都容易導致失衡，這段時間也要注意妳會過度理想化，而沒考慮關係中實際的需求，容易造成失望。

變動宮－雙子座

關係中要誠實相待別好高騖遠

雙子座在這兩個月夫妻宮正進入木星逆行的狀態，在還沒遇到木星逆行之前，都在走幫助伴侶的運勢，但這個月份，卻要注意可能因為自己執著於一個念頭，或是好高騖遠的作為，而引發伴侶的不滿，或是表現的過於自大或自卑，而讓關係開始動搖。

單身的雙子座，在人際桃花面，要注意與人相處時，別過於執著自己認為的想法，有時妳以為自己知道的夠多了，因此容易在有好感的人面前高談闊論，反而彰顯了妳自身的不足，在行動力上，會呈現較弱的狀態，可能會出現拖延，或是溝通上較為遲鈍的狀況，這些會在8月初得到改善。

▲星座。（圖／Getty、unsplash）

變動宮－處女座

看見真相或是執迷更深

處女座在這段時間，海王星逆行進入了夫妻宮，已結婚或是有伴侶的處女座，看見過去雙方一直不面對的問題開始浮上檯面，有的處女會開始揭開讓自己一直處於幻覺的那層面紗，開始面對，但有的處女座會更容易深陷在執著中，希望對方可以改變成自己要的樣子，一旦如此會更容易讓這段關係流於表象。

單身的處女座，在這段時間不停的感受土星冥王星在戀愛宮逆行的恐懼，土星有時會帶來戀愛上更大的壓力或困難，而引發心中的自卑感，而冥王星引發心中的慾望和控制慾，這會讓舊的戀情離開，新的戀情進來，但當同時很多行星開始逆行時，代表在面對愛情時，妳有個機會放慢腳步，重新停整心態。

變動宮－射手座

感情之事勿急躁，面對真實帶來進展

這段時間的木星逆行，容易讓射手座的感情變得較為緩慢，這也迫使射手需要放慢步調去看清楚自己目前的位置，是否因為過於急躁，而忽略了兩個人一些相處上重要的過程，而這段時間射手座很容易有失衡的感覺，價值觀也隨著外在環境或事件而大幅改變，這也讓射手座需要經歷愛情或人生的低潮，才能開始真實成長。

單身的射手座今年感情運勢還算不錯，雖然有桃花，但這段時間要注意可能有理不清的關係需要處理，在了結之後，感情運勢才能漸漸順利，妳需要開始意識到，真實的親密關係，是包含好與不好的全部，而不是只享受好的那一面，當有這樣的認知時妳才會懂得如何穩定的經營感情。

▲星座。（圖／Getty、unsplash）

變動宮－雙魚座

陷入迷茫探索自己

雙魚座這段時間因海王星在雙魚逆行的影響，開始陷入生命較茫然的狀態，面對關係會更有一種無能為力感浮現出來，雙魚座是很懂得付出照顧人的星座，但這段時間的運勢都不斷提醒著雙魚，不能只是為伴侶著想，也要開始學習愛自己，那麼在關係中，才有個機會找到屬於自己的平衡點。

而這樣的運勢有時代表著容易上癮，例如：很容易喜歡上一個人但卻一直保持單身，更依賴感情，經常熬夜、抽菸喝酒...等等，各式各樣為了逃避內心感受而養成的習慣，都容易成為一種上癮的行為；又或是這樣的運勢可以讓雙魚開始深入探索自己心靈深處，而讓關係可以深度進展，這全都在妳的一念之間。

文／柯夢波丹　圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

【米薩小姐塔羅專欄】 「明明就快在一起了卻開始不讀不回？」神準分析為什麼妳的曖昧對象會消失！

【COSMO塔羅測驗】神準分析妳在愛情中到底有多麼委曲求全！

關鍵字：

柯夢, 星座, 運勢, 愛情, 七月, 戀愛, 生活
fashion.net

熱門文章

歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

孫芸芸看FENDI高訂秀集郵水行俠！樂喊：交了新朋友

「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造拼接皮革的婚紗！

「餅乾涼鞋」開箱！焦糖厚底配魔鬼氈　台灣限定連南韓都買不到

姚元浩的夢幻跑車推聯名錶　限量殘酷不買行嗎？

禾浩辰「一日一餐」瘦出小V臉　自爆最近愛戴報童帽裝可愛

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

《獅子王》經典場景搬上串飾　戴著看電影最潮

日本掀起黑物熱！從彩妝看性格、你是眼線派還是睫毛膏派？

ET Fashion

推薦閱讀

冠軍大爆冷！日本Cosme2019 上半年「最佳唇膏」TOP3揭曉

醫生用「番茄減肥法」月瘦11公斤　切薄片微波吃好簡單

魯蛇請注意！美國研究：單身比結婚者少活17年

《玩具總動員》最動人的11金句　「不要因為結束而哭泣，要為曾經發生過而微笑」 3種NG洗頭法讓你出油、搔癢又頭臭！皮膚科醫師：深層清潔不一定好 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 韓妞不節食狂瘦12公斤！4大重點「學會改變吃飯順序」 美國IKEA最新推出限量漁夫帽！一頂80元完售，炒賣價飆破15倍 別再換衣服了！研究：女性「決定穿什麼出門」一生耗時五個月 擦好擦滿！10款口碑最好「開架防曬乳」評比　CP值高500元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面