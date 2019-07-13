關於接吻的20個冷知識！每天親三次有效減肥，會活比較久

接吻就像是愛一樣，是人類與生俱來的簡單能力，能喚醒人內心的情感和慾望，而今天就公開20個關於接吻的技巧還有冷知識！接吻除了能夠幫助妳判斷對方究竟適不適合走下去外，還能有美顏跟減重的功效，快來一探究竟吧！

1．全球接吻之都——法國



法國可說是浪漫接吻的起源地，法式舌吻更是人類最親密的接吻方式之一！法國人很浪漫，幾乎從早到晚都要親一下來表達愛意，而接吻已經不是情侶專用的，也是個正常的社交禮儀喔！

2．為什麼人喜歡接吻？



根據心理學的研究指出，高達93%的女子都期望得到情人的吻，而男性也非常喜歡用接吻來證明自己的愛，所以接吻成為了男女之間表達需求和欲望的橋樑，所以說接吻技巧真的很重要啊！

3．接吻越多越長壽？



據說常接吻的人會活比較久！以一位健康成年人來說，接吻時會交換唾液，而唾液中的水分、細菌和蛋白質等會與別人的唾液起了微生物反應，這會刺激個人的免疫系統產生抗體，增強免疫力！

4．多接吻對身體好！



接吻除了可以讓妳活得比較久，接吻時也能夠阻止壓力激素，也就是腎上脂皮質激素的形成，而腎上脂皮質激素就是導致高血壓與失眠的兇手，所以接吻能夠有效緩和妳的緊張情緒！

5．越吻越開心！



喜歡接吻的人通常很樂觀，每天跟對方接吻3次以上的伴侶，能夠讓妳們24小時都沈浸在浪漫和正面的氣氛當中！此外，接吻也會促進多巴胺提升，讓人感受到快樂和興奮的情緒。

6．接吻可以讓膚質變好？



接吻時，唇部的肌肉和舌頭肌肉會呈緊張狀態，可以有效的促進臉部血液循環並減少皺紋，讓皮膚看起來更光滑！

7．接吻真的可以減肥？



每個激烈的親吻可以消耗人體至少12大卡的熱量，每天接吻3次並且都長達20秒，就可以輕鬆減肥！當然越激烈的接吻能夠消耗的卡路里就越多，就能讓妳減的越多囉！

8．接吻的最佳身高比例



根據研究顯示最舒適的接吻高度差是12公分，無論是牽手、擁抱還是接吻都能有最好的和諧感！如果男生太矮可能會讓女生沒有安全感，男生太高又會吻的辛苦，所以12公分是最恰當的距離！

9．別忘記清理口氣！



鼻子在接吻的過程中扮演著很重要的角色！接吻除了彼此嘴唇接觸、眼神交流之外，氣味也很重要！人類的嗅覺器官上藏有激素接收器，能幫助判斷對面的異性究竟是不是自己的真命天子/女！

10．接吻決定彼此未來？



研究顯示在接吻時，腦神經會從嘴唇、舌頭以及鼻子向大腦傳遞訊息，讓大腦進行資訊處理，來判定彼此究竟能不能好好走下去的關鍵因素喔！值得一提的是，女性在戀情初期時是非常重視親吻的！

11．最佳的親吻時間是？



吻技固然重要，但接吻時間也很重要！為了讓情侶能更甜蜜，彼此可以訂接吻時間，例如每天早晨和睡前都是最好的接吻時機！上班前的熱吻能讓人回味一整天，下班後也能激起對愛愛的渴望！

12．最容易引人性幻想的接吻是？



其實大部分女性都喜歡來個長又激情的接吻，甚至男人有點霸道的行為，像是推到牆上狂吻一番都可以激起女性心中被征服的慾望！可能下一秒馬上就轉戰床上了呢～

13．銷魂一吻怎麼練成？



不管妳是喜歡點到為止的小啄吻，還是長驅直入的法式接吻，都一定要記著一個重要的觀念：不要一開始就馬上伸出妳的舌頭！細細品味彼此的嘴唇還有心理的情感交流才能好好達到激情的效果。

14．關於「種草莓」....



種草莓正式名稱是「機械性紫斑」，在接吻時運用強大的吸吮力，導致皮膚微血管破裂後所形成的。種草莓其實非常有趣，但是當看到對方開始不舒服時就一定要停下來，別再種下去！

15．被種草莓怎麼消？



如果被種草莓需要消除的話，可以先用毛巾沾熱水濕敷一下，一般等3、5天就會散去，同時記住別在頸大動脈的地方種草莓，不然容易引發血栓等疾病喔！

接吻技巧1：請閉上眼



要讓彼此雙方能快速的進入浪漫的情境中，記得在接吻時將眼睛閉上，一來可以避免彼此尷尬，二來也可以增加想像的空間，同時也能用心體會彼此火熱的吻功！

接吻技巧2：好好運用妳的雙唇



男人最喜歡的接吻路線是「由上往下」或「由前往後」，可以試著用不同的壓力、濕度來親，同時觀察他的反應，如果某個部位突然變很僵硬，那很可能就是他的敏感帶，別放棄，請大膽進攻吧！

接吻技巧3：讓男人立馬開機的火辣濕舌吻



首先先用妳的舌頭在對方的舌頭上輕輕環繞，再輕咬對方的舌頭，並且稍稍探索一下對方的口腔，動作一定要慢還有輕柔，並且讓舌頭保持放鬆，感受對方的舌吻頻率一起配合就對囉！

接吻技巧4：手口並用很重要



雖然接吻時雙唇才是彼此的主戰場，但是身體其他部位也要顧到！可以放在對方的腰間，環繞對方的脖子或肩膀上，也可以輕拉對方的手臂或是輕撥對方的髮絲，營造出更火熱的接吻狀態！

接吻技巧5：別忘了脖子！



接吻時也最常遺忘脖子這個敏感帶！脖子的肌膚最薄，神經和血管也離肌膚表面最近，根據研究顯示，每天親吻男人的嘴唇和脖子能夠有效提升工作效率還能增強免疫力喔！

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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