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鍾欣怡一語道破保養、婚姻　安全感靠自己給，是你的誰都搶不走

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▲▼鍾欣怡分享婚姻、保養觀。（圖／品牌提供、鍾欣怡FB）

▲鍾欣怡不僅會保養，經營夫妻關係也有一套。（圖／翻攝自鍾欣怡FB）

記者曾怡嘉 / 台北報導

結婚已邁入5年的鍾欣怡表示，沒有不吵架的夫妻，尤其是有了小孩之後，但即便是有了兩個可愛寶貝，兩人每天都會把時間留給彼此，甚至會互相督促保養與健康。像是老公肌膚長痘痘，就會把她當神來拜，她教老公好好清潔、做好保濕，就不怕痘痘來作亂。

▲▼鍾欣怡分享婚姻、保養觀。（圖／品牌提供、鍾欣怡FB）

被問到如何經營婚姻，她分享最好的夫妻關係是彼此要是最好的朋友和伴侶，坦承不說謊，即使兩人意見不合，也不要冷戰，吵架不需要當下有結論，等情緒都降下來了再解決。

▲▼鍾欣怡分享婚姻、保養觀。（圖／品牌提供、鍾欣怡FB）

手繪設計W.SHOW植透肌推出全效精華液慶功限量版。（圖／品牌提供）

保養就和經營婚姻一樣，也得要花點心思，鍾欣怡說現在為了讓自己身體延緩老化，也開始努力多喝水、嘗試減糖飲食，肌膚保養最重視保濕，首先用量真的不要省，精華一定會按三到四下，連脖子也會帶到，如果天氣真的太乾，她則會加安瓶或多加一滴油一起使用。

▲▼鍾欣怡分享婚姻、保養觀。（圖／品牌提供、鍾欣怡FB）

▲鍾欣怡分享晚上九點過後不吃澱粉。（圖／翻攝自鍾欣怡FB）

女生都很難抗拒甜食誘惑，但其實糖分攝取越多就越顯老，她分享要完全戒糖很難，如果今天沒有吃正餐，她就會喝點甜的，會計算一天的熱量去拿捏，若是每餐都吃飽又喝飲料，那麼身上的小肥肉就無法消耗。

為了逼自己多喝水，現在出門都會隨身帶水壺，因為懶得再扛回去，所以1500cc左右的水一定會喝完，發現自己可以勤跑廁所，就覺得人生超美好，她分享如果半夜你還會想要起床喝水，就代表你今天水量喝不夠。

關鍵字：

鍾欣怡, 保養, 婚姻, 經營
fashion.net

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