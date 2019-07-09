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最怕孤單寂寞的4大星座！雙子天生愛熱鬧、愛家巨蟹竟也上榜

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編輯／Molly　圖／翻攝自pexels

現代人的休閒娛樂比起以前更豐富多元，加上網路、通訊軟體的發達，交友圈也更寬廣，但許多人內心卻反而更空虛寂寞，害怕孤單。而十二星座中，有些星座女看起來很穩重、很獨立，但其實她們卻意外的耐不住寂寞，隨時隨地都想有人作伴！

▲最怕孤單寂寞覺得冷的4大星座。（圖／翻攝pexels）

▲金牛女的怕寂寞來自沒有安全感。

金牛座
做人處事很穩定又慎重的金牛女，其實內心很缺乏安全感，她們需要很多的保護和關心才能感受到安全感，因此她們常會在夜深人靜的時候，突然孤單寂寞覺得冷。她們的寂寞感來自害怕失去，明明擁有的很多，就算是牢牢握在手中的，她們也還是擔心會失去，就連陪伴在身邊的朋友、伴侶，也總覺得他們會離開，所以金牛女常處在恐慌、寂寞的狀態。

▲最怕孤單寂寞覺得冷的4大星座。（圖／翻攝pexels）

▲天秤座喜歡時時刻刻都有人陪伴。

天秤座
 喜歡呼朋引伴的天秤女，很需要有人陪伴，當她們一個人時候會感到特別的孤單和害怕，覺得內心很空虛，好像少了什麼。所以當天秤女落單時，她們會到處找人，不管熟不熟都沒關係，因為她們只求有個人可以陪身邊，別讓自己一個人獨處就好。

▲最怕孤單寂寞覺得冷的4大星座。（圖／翻攝pexels）

▲巨蟹女靠聊天消除寂寞感。

巨蟹座
 愛家代表的巨蟹座，除了情感豐富，他們也喜歡享受歡樂和結交朋友，尤其巨蟹女不論是夜晚還是白天，她們內心常常會感覺到寂寞，也會因為寂寞而常常主動找人聊天，好填補內心的空白。不論是實際見面或用通訊軟體都好，只要一看人就會想跟對方交流，就算是陌生人她們也很能聊，還能聊到像是認識多年的好朋友，就是要透過言語交流消除她們的寂寞感受。

▲最怕孤單寂寞覺得冷的4大星座。（圖／翻攝pexels）

▲雙子座天生喜歡熱鬧，自己一個人的時候會讓她們覺得無聊難熬。

雙子座
 雙子座就是天生喜歡熱鬧場合的星座，自己一個人也不是不行，但就是會很覺得很寂寞很無聊，這種沒有樂趣的時間對她們來說很難熬，所以雙子女會想辦法找些事情來做，而參加聚會就是她們最常使用的方法。聚會中除了可以碰到各式各樣的人，還可以隨意地聊天玩樂，怎樣都不會有自己一個人待著時的無趣，對她們來說就是最大的好處。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 孤單, 寂寞, 害怕, 安全感, 朋友, 交友
fashion.net

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