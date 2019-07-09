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Dappei／美國部落客Leandra Medine用自信穿出自我風格

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▲「臉才不是一切」！用自信穿出自我風格，一樣能獲得滿滿的注目度！（圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

現今網路相當發達，許多外表相當亮眼的素人都會被網友捧紅，跟以前相比之下素人想要走紅相對簡單許多，不過在美國有一位長相一般，甚至被網友說根本是低顏值的部落客，但是卻憑藉自身獨特的穿衣風格，讓她擁有八百多萬粉絲！

Leandra Medine 是伊朗猶太人跟土耳其猶太人的後裔，但她一出生就在美國曼哈頓，是個土生土長的美國人。能夠擁有如此多粉絲的愛戴只能說 Leandra Medine 相當有自己的穿衣想法，非常愛素顏的 Leandra Medine，她的穿衣風格可是許多時尚部落客都無法模仿的。

不愛化妝的 Leandra Medine 眼袋相當的大，臉上有滿滿的雀斑，眉毛更是相當雜亂，還有網友說 Leandra Medine 不上妝的話有些角度非常像男生，但誰說外表不符合審美觀就不能好好打扮呢？Leandra Medine 的穿搭功力絕對讓人無話可說！

Leandra Medine 每一次的出席活動、外出、旅遊穿搭都會讓人驚艷，Leandra Medine 風格相當獨一無二，她總是能把看起來完全不搭配的單品組合在一起，但是卻又相當的合理，Leandra Medine 能夠非常自在的駕馭隨性粗獷、優雅迷人、甜美可愛，這就是為什麼她能夠備受許多女性的愛戴與追隨！

Dappei 結語：

Leandra Medine 能夠在如此注重外表的社會擁有如此多的粉絲喜愛，可以說是穿衣風格大過於顏值外表，在那麼多的時尚博主中，Leandra Medine 總是相當做自己，不管別人說她素顏相當不好看，她還是一貫的維持自己的風格與態度！

文字編輯：蘿妮

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 時尚, 部落客, IG, 流行
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