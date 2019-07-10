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皮卡丘掃地機器人萌翻全場！坐著精靈球把灰塵通通吸走　轉圈就會喊Pika

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編輯／Ping　圖／翻攝自atpress.ne.jp

寶可夢訓練家們注意！又有野生的皮卡丘出沒，你們還不趕快來收服～此次日本 SHINE 公司推出兩款新品，分別是「皮卡丘夜燈」以及「皮卡丘桌上型掃地機器人」，不僅要用萌萌光波融化你的心，還要成為你生活中的小幫手喔！

＃「皮卡丘互動式夜燈」

超萌的「皮卡丘夜燈」登場，不只能照亮黑暗，還會說話跟跳舞！只要輕拍皮卡丘的頭就可以開啟，並且有三段式的亮度，而且當你對它說話或拍手時，皮卡丘就會跟你對話，發出Pika、Pika的聲音，不僅如此，還有特別的舞蹈模式，只要撥放音樂，皮卡丘就會跟著音樂踏步喔～

▲皮卡丘。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

▲「皮卡丘互動式夜燈」官網含稅售價為9,698円（約NT$2,786）。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

「皮卡丘互動式夜燈」也可以當做普通的夜燈使用，只需要關閉聲音，就不用擔心它半夜會發出聲音嚇到人，而且當你睡著後，這款夜燈還會自動關燈，讓你不用擔心浪費電。

＃「皮卡丘桌上型掃地機器人」

超可愛的皮卡丘就坐在精靈球造型的掃地機器人上面！這款「皮卡丘掃地機器人」可以將你桌上的橡皮擦屑、灰塵通通吸走，在打掃的同時還會發出Pika、Pika的聲音，是不是超萌呢～

▲皮卡丘。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

▲「皮卡丘桌上型掃地機器人」官網含稅售價為3,780円（約NT$1,086）。（圖／翻攝自atpress.ne.jp）

這款掃地機器人在遇到障礙物或靠近桌子邊緣時會自動避開，輕輕點皮卡丘的頭時會讓它轉向，而長按則是關機，另外，這款掃地機器人還設有5分鐘自動休眠的裝置，這樣就算人不在旁邊也可以放心讓它清掃。

以上就是這次超萌的皮卡丘新品，預計將會在2019年7月下旬開始販售，喜歡的寶可夢訓練家們到時候可以到日本的玩具店購買喔！

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關鍵字：

日本, 皮卡丘, 寶可夢, 夜燈, 小物, 掃地機器人, 神奇寶貝, 精靈寶可夢
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