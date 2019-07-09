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紐約第一名媛Olivia Palermo搶先戴伯爵綠洲項鍊　

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▲▼Piaget Dior 。（圖／公關照）

▲伯爵品牌之友Olivia Palermo戴「蔥鬱綠洲」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊，3.01克拉梨形主鑽可拆下另搭18K白金鍊佩戴，28,200,000元。

記者陳雅韻／台北報導

完整的設計概念，配上蒐羅多時的頂級寶石與精湛工藝，成就一件件頂級珠寶。伯爵（PIAGET）剛發表的Golden Oasis 燦金綠洲系列珠寶，捕捉了沙漠從暗夜至清晨的光影變化，並以巧妙線條勾勒「Play of Lights 光之嬉戲」、「Desert Minerals 漠地之泉」及「Native Bloom 原生之花」3大主題，預計11月將來台放送熱力。

伯爵品牌之友「紐約第一名媛」Olivia Palermo，搶先佩戴原生之花主題的「蔥鬱綠洲」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊，鑲嵌177顆總重約48.44克拉馬眼形切割祖母綠，詮釋綠洲概念，最終匯聚於3.01克拉梨形主鑽，可拆下另搭18K白金項鍊單獨佩戴。

▲▼Piaget Dior 。（圖／公關照）

▲▼Piaget Dior 。（圖／公關照）

▲伯爵「耀眼驕陽」黃鑽頂級珠寶鑽石項鍊（上）29,700,000元，「鑽石面紗」藍寶石頂級珠寶鑽石項鍊21,400,000元。

光之嬉戲主題靈感源自沙漠高懸的烈日，取名為「Golden Hour黃金時刻」與「耀眼驕陽」的項鍊均以頂級黃鑽搭配白鑽構成，展現驕陽萬丈光芒的一面；隱身在沙漠縱谷之間的瀑布，為漠地之泉珠寶的靈感來源，伯爵選用藍寶石搭配飛濺姿態的鑲鑽線條，展現瀑布主題項鍊的動態感。

▲▼Piaget Dior 。（圖／公關照）

▲模特兒展演Gem Dior高級珠寶系列。（圖／Dior提供，以下同）

除了珍貴的彩鑽、祖母綠與藍寶石，越來越多彩色寶石如碧璽、尖晶石等受到矚目。入主Dior珠寶部門20周年的創意總監Victoire de Castellane，將對寶石的著迷情感投注在全新Gem Dior高級珠寶系列中，在英文Gem為寶石之意，在法文裡意指「我愛……」的“j’aime”兩相成對，有趣的文字遊戲點出她的設計概念：「就像是將我過往20年的創作系列全數放進搖骰的搖缸，蹦現的是凝結框架與巨大的像素化特寫，最後駐留的是原石般地創作與色彩。」

▲▼Piaget Dior 。（圖／公關照）

▲Dior Vert Tilleul椴樹綠帕拉伊巴綠碧璽三指戒（上）17,550,000元。

Gem Dior系列共推出99件作品，集結各式花式車工寶石，寶石真的如同隨機擲出的骰子，錯落、堆疊出立體感的項鍊、三指戒、手環、掌中鍊、耳環等，看似抽象、沒有規則卻又和諧，正是其魅力所在。

▲▼Piaget Dior 。（圖／公關照）

▲Dior Multicolore Anglais多彩英倫紅寶石戒指，29,900,000元。

關鍵字：

Piaget, 伯爵, Dior, 高級珠寶
fashion.net

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