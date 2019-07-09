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快揪姊妹一起來玩！Jo Malone香氛園遊會、Darphin浪漫花店開跑

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▲▼Jo Malone香氛園遊會、Darphin浪漫花店開跑 。（圖／品牌提供）

▲夏季許多美妝消費者活動，讓你有拍又有拿。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

今年夏天，各大美妝、香氛品牌紛紛推出網美級活動，DARPHIN把巴黎街頭的夢幻粉紅花店搬運來台，Jo Malone則是為了慶祝來台10週年，特地打造領先全球的香氛園遊會，邀請大家一起來同歡。

▲▼Jo Malone香氛園遊會、Darphin浪漫花店開跑 。（圖／品牌提供）

法國頂級芳療保養品牌 DARPHIN，讓你不用出國也能宛若置身巴黎街頭，來這裡不僅可以拍攝網美照，還能親身感勝人氣商品，更能搶先預約15分鐘護膚體驗。

法式優雅風格的浪漫花店場景，讓你怎麼拍怎麼美以外，只要公開上傳你在朵法粉紅花店的網美照片，馬上可以帶走保養體驗組。透過抽花卡，找出最適合你的芳香精露，芳療顧問將運用法式經典手技，為肌膚打通循環，15分鐘超療癒體驗，讓肌膚透亮起來

▲▼Jo Malone香氛園遊會、Darphin浪漫花店開跑 。（圖／品牌提供）

深受廣大香民喜愛的Jo Malone即將在7/13日-7/14日，搶先全球舉辦香氛園遊會，以五款經典人氣香氛圍靈感推出期間限定活動，助你打打造最美好的夏日香氛回憶。

▲▼Jo Malone香氛園遊會、Darphin浪漫花店開跑 。（圖／品牌提供）

從古龍水的無窮魅力到沐浴和身體系列中的迷人芬芳，5款最受台灣粉絲喜愛的人氣香氛，包括：英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、黑莓子與月桂葉、牡丹與胭紅麂絨、鼠尾草與海鹽，都以1：1真人尺寸獨家巨獻，彷彿進入巨人國般奇幻，現場不需消費還可享有爆米花、棉花糖和飲料，更有許多獨家商品現場發售，你一定不能錯過！

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關鍵字：

jo malone, darphin, 快閃店, 夏日
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